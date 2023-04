Il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Francesco Greco, e il Direttore Generale della Polizia Federale brasiliana, Dottor Andrei Augusto Passos Rodrigues, hanno firmato oggi a Brasilia un memorandum di cooperazione strategica

Il memorandum di cooperazione strategica, firmato oggi – giovedì 6 aprile – dai rappresentanti di Guardia di Finanza e Polizia Federale brasiliana, mira a rafforzare l’azione congiunta nella lotta al contrabbando, al riciclaggio di capitali illeciti e alla criminalità organizzata transnazionale. L’accordo sottoscritto consolida inoltre il già eccellente livello delle attività di formazione ed aggiornamento professionale.

La firma è avvenuta alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Brasile, S.E. Francesco Azzarello.

Il diplomatico, nato a Palermo nel 1958 e laureatosi in Economia e Commercio all’Università LUISS, ha sottolineato che tale accordo consolida il forte legame Italia-Brasile. Egli ha inoltre dichiarato che: “Abbiamo finalmente dato un’indispensabile cornice formale a un impegno operativo bilaterale ad ampio raggio, particolarmente efficace sul territorio. Ringrazio l’Esperto dell’Ambasciata, Col. Francesco Fallica, per non aver mai mollato nel perseguire questo storico obiettivo”.

