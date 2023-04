Guardia Costiera: consegna della medaglia d’oro di lunga navigazione.

Questa mattina, presso la sede storica della Direzione Marittima, il Direttore Marittimo e Comandante del Porto di Cagliari Capitano di Vascello(CP) Mario VALENTE

ha consegnato la Medaglia d’onore di Lunga Navigazione di Primo Grado (Oro) al marittimo Sergio DESSI’; originario di Carbonia ed iscritto nelle matricole della Gente di Mare del Compartimento Marittimo Cagliaritano.

advertisement

Guardia Costiera: consegna della medaglia d’oro di lunga navigazione

Il Sig. Dessì, visibilmente commosso, ha ricordato alcuni episodi del passato, testimoniando le numerose esperienze di bordo che hanno contribuito a dare valore professionale alla Marineria Mercantile Italiana.

La Medaglia di Lunga Navigazione rappresenta, dunque, per i marittimi un prestigioso attestato alla carriera, al cui conferimento provvede direttamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su delega del Presidente della Repubblica; la Medaglia d’Oro, in particolare, è associata al riconoscimento massimo, ovvero per periodi di navigazione superiori ai 30 anni effettivi svolti con onore.

Sono oltre 35.000 i marittimi iscritti nelle Matricole della Gente di Mare del Compartimento Marittimo di Cagliari, dei quali oltre 17.000 attivi:

una gran mole di lavoro che impegna quotidianamente, tutti i giorni dell’anno, gli Uffici della Capitaneria di porto; affinché il personale navigante possa sempre trovare nell’Autorità Marittima uno sportello di riferimento unico ed efficiente per le attività legate agli usi del mare.