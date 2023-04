Grazia Deledda impreditrice di se stessa: modello imprenditoriale femminile

Conclusa la due giorni a Sadali di “In agriturismo con Grazia” a cura di Coldiretti donne impresa e Terranostra Nuoro Ogliastra

Si è conclusa la seconda tappa di “In agriturismo con Grazia” che il 26 e 27 aprile si è svolta a Sadali alla presenza di un nutrito gruppo di partecipanti, turisti e amanti della letteratura e dell’opera di Grazia Deledda, del buon cibo e di quell’ambiente che proprio nell’opera della Nobel trova ampia descrizione.

Promosso da Terranostra, la rete di agriturismi Campagna Amica e da Coldiretti Donne Impresa Nuoro Ogliastra, grazie al contributo della Legge 7 della RAS Assessorato al Turismo “Cartellone regionale della manifestazioni del turismo esperienziale – Annualità 2022-2023-2024”, con il Patrocinio dei Comuni di Nuoro (Lollove), Sadali ed Osidda per celebrare i 150° anni del Nobel di Grazia Deledda “segue un format di Reading letterario, per conoscere la scrittrice e la forza delle donne sarde, il cibo e il territorio dell’Ogliastra e del Sarcidano.

Sadali, paese che vanta un centro storico intatto dove domina la casa Podda Pilia. Antica abitazione nobiliare teatro di storie tra l’800 e il 900 degne dei romanzi deleddiani; dove protagoniste furono le donne e il loro reinventarsi. Ha tenuto fede alle aspettative dei partecipanti, e non ha deluso ospitando tra le sue mura e i suoi vicoli i due giorni immersivi. Una conferenza proprio nella grande sala della casa Podda Pilia, ha permesso di introdurre gli ospiti allo spirito della manifestazione.

Con la partecipazione della padrona di casa, la sindaca Barbara Laconi ha spiegato:

“Grazia deledda non è mai arrivata qua ma tante cose ci accomunano. Soprattutto nei suoi racconti, che parlano di donne forti protagoniste nella comunità”, e del neo assessore al Turismo del Comune di Nuoro Salvatore Picconi e del sindaco di Osidda Antonio Serafino Doneddu, di Marianna Fancello, responsabile di Donne Impresa Nuoro Ogliastra per la quale, “Grazia Deledda è un’icona – ha spiegato – e un’importante rappresentante del mondo femminile. Imprenditrice di se stessa ha saputo veicolare un messaggio potente in un periodo dove alle donne era concesso poco”; e Franca Cabras, presidente di Terranostra per la provincia, con il coordinamento di Alessandro Serra, direttore della Federazione nuorese.

Dopo una visita al paese, con le belle cascate di San Valentino, i sistema dei canali e dei mulini, che fecero del paese, per tanto tempo un centro economico per il Sarcidano, l’Agriturismo Su Coili ha permesso lo svolgimento dell’altra parte immersiva, con il cibo e il racconto. L’attore Gianluca Medas con le letture di brani di Grazia Deledda e l’analisi della neuropsichiatra e neuropsicologa Franca Carboni hanno permesso, con la degustazione dei cibi, di entrare ancora di più nel cuore della manifestazione.

Percorso che è seguito con la degustazione guidata dei vini della cantina Tenute Lattias di Nurri; abbinati ai formaggi della Cooperativa Pastori di Nurri e al pane dei Centenari di Kentos di Orroli. Nel secondo giorno escursione nelle Grotte Is Janas a cura della Cooperativa le Tre Fate; seguito dal pranzo “con Grazia” nell’Agriturismo Su Coili. Nonchè dai laboratori e showcooking dell’agrichef Manuela Ghiani dell’Agriturismo Ticci di Seulo assieme al laboratorio del pane a cura di Kentos.

Alessandro Serra, direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra:

“Un bilancio positivo che ci ha convinti ancora di più della importanza di creare eventi come questo, con al centro le aziende che custodiscono quanto è stato ben raccontato dalla premio Nobel. Ora ci aspetta Osidda come prossima tappa, ma presto metteremo in calendario altri appuntamenti”.