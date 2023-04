Giovedì a Cagliari viaggio nella cultura gotica per il secondo appuntamento con Stand up history!

Secondo appuntamento giovedì 20 aprile per Stand up history!, il viaggio alla riscoperta della Cagliari più oscura ideato da Claudia Caredda, organizzatrice e divulgatrice della coop Trip Sardinia, e impreziosito dalle selezioni musicali di Giacomo Pisano.

Alle 19,30, come sempre nel Palazzo Siotto, è in programma l’incontro dal titolo “Il buio e la luce“, un percorso attraverso la cultura gotica partendo dalle origini medievali, passando per la corrente neogotica ottocentesca e approdando, infine, al movimento Goth degli anni ’80. Un viaggio che, accordandosi alle sonorità dark toccherà arte, simboli e filosofia di un mondo fatto di luce e buio.

Le letture, affidate a Emily Lecca, proporranno brani tratti da La casa degli Uscher di Edgar Allan Poe, Il Nome della rosa di Umberto Eco sino al recentissimo L’onda nera, dello stesso Giacomo Pisano.

L’inquietudine è tradotta nella musica di Giacomo Pisano attraverso l’utilizzo di campioni vocali estrapolati da noti e meno noti film sul genere; capaci di guidare l’ascoltatore in un percorso a tappe che abbraccia la scoperta, l’orrore e il pericolo in cerca della salvezza o catarsi finale. Inframezzate a questa narrazione musicale sono le letture di brani di autori come Guy de Maupassant, Caterina da Siena sino a Mercede Mundula, affidate a Barbara Pilia, alias Emily Lecca.

Costo del biglietto: 10 euro.

Info e prenotazioni: fgsiotto@gmail.com. Tripsardinia: https://www.tripsardinia.it/

Fondazione Siotto: https://www.fondazionegiuseppesiotto.org/

