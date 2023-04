Giornata mondiale Terra 2023

Il video di Legambiente dedicato alla nostra Terra: dalle minacce che incombono alle soluzioni da mettere in campo. Per contrastare la crisi climatica occorre agire subito. Cinque le aree di intervento su cui ogni Paese deve lavorare di più a partire dall’Italia. Hub delle rinnovabili, tutela del suolo, economia circolare, mobilità sostenibile e politiche di adattamento al clima

Crisi climatica, smog, marine litter, consumo di suolo, malagestione dei rifiuti sono tra le principali minacce per il Pianeta e la biodiversità. Si apre così il video che Legambiente ha realizzato e che lancia oggi alla vigilia della Giornata Mondiale della Terra in cui sintetizza, con i dati, le principali minacce per il Pianeta. Anche il nostro Paese è fortemente minacciato dall’emergenza ambientale. Dalla crisi climatica che ha accelerato la sua corsa e che solo in Italia nel 2022 ha visto un aumento del 55% degli eventi estremi rispetto al 2021, causando danni e vittime, per passare al cronico problema dell’inquinamento atmosferico che non risparmia le città italiane all’eccessivo consumo di suolo, solo per citarne alcuni.

Di fronte a questo quadro, Legambiente ribadisce che non c’è più tempo da perdere, è ora il tempo del coraggio e delle azioni. Per l’associazione sono cinque le aree di intervento su cui il Paese dovrebbe lavorare sempre di più anche per dare concretezza alla transizione energetica ed ecologica. Ovvero, hub delle rinnovabili, adattamento alla crisi climatica, consumo di suolo, mobilità sostenibile ed economia circolare.

“L’ultimo rapporto dell’IPCC conferma che i futuri cambiamenti climatici non riguarderanno soltanto l’innalzamento delle temperature, ma produrranno anche una modifica dell’intero sistema climatico con serie ripercussioni sugli ecosistemi e sulle attività umane”. La Sardegna commenta Ahmed Naciri Presidente di Legambiente Cagliari non è estranea agli effetti dei cambiamenti climatici. Negli ultimi decenni, le inondazioni, l’erosione costiera e la crescente desertificazione in alcune parti dell’isola sono diventate un problema ricorrente.

