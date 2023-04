Giornata Mondiale della Terra: la Sardegna Film Commission cerca organizzazioni e attività per rinnovare la rete di Green Heroes in Sardegna

Attività imprenditoriali, associazioni, enti pubblici, onlus, start up: è una vera e propria call to action quella che la Fondazione Sardegna Film Commission lancia in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Terra il 22 aprile. L’obiettivo è rinnovare la rete di “green heroes”, per far crescere, tutti insieme, la comunità di eroi delle attività sostenibili dell’isola. Un lavoro corale per prende il via proprio in una delle giornate più simboliche per il nostro Pianeta.

Il 22 aprile, Earth day, in Sardegna

In occasione di questa importante data, saranno presentati sul canale Youtube della Fondazione (https://www.youtube.com/@fondazionesardegnafilmcomm1900) alcuni nuovi cortometraggi e videoclip realizzati con i produttori audiovisivi sardi per la promozione della ricchezza naturale e del Turismo Attivo in Sardegna. Sarà una vera e propria maratona video, inclusi alcuni corti inediti, che ci accompagnerà in una giornata simbolicamente importante per il Pianeta e la nostra terra.

Sardegna Film Commission

Dal 2014 la Fondazione Sardegna Film Commission, ente di governance per la Regione Autonoma della Sardegna, ha come core mission la promozione green del cinema e di tutto il settore audiovisivo sull’isola. Un percorso che ha portato la Sardegna a divenire pioniera in Europa nell’implementazione di una governance dedita alla sostenibilità nella filiera cinematografica e capace di affrontare la principale e urgente crisi globale, quella causata dai cambiamenti climatici.

Per l’isola, che da quasi un decennio ha avviato la valorizzazione delle certificazioni green dei set in linea con le regioni europee orientate ad innovazione e sostenibilità, il progetto cardine di questo impegno è NAS – New Animation in Sardegna, il laboratorio permanente dedicato all’animazione per il grande schermo e per la serialità, il quale diviene l’epicentro della ricerca e sperimentazione del primo protocollo green italiano dedicato all’animazione.

«Vogliamo far crescere la rete di green heroes in Sardegna – dichiara Gianluca Aste, Presidente della Film Commission sarda – Crediamo che a livello locale si possa e si debba fare molto: questa è l’ottica che muove l’azione della Fondazione Sardegna Film Commission. Vogliamo farlo non solo esaltando la straordinaria bellezza della nostra Regione, ma anche facendo conoscere tutte quelle esperienze virtuose nel campo della sostenibilità, sia dal punto di vista ambientale che sociale».

Come candidarsi

La Fondazione è dunque alla ricerca di aziende, enti e associazioni già attivi, o anche in fase di startup, in linea con i propri obiettivi di sostenibilità. «Il Cinema è un microcosmo che entra nelle comunità e interviene trasformandole per un tempo delimitato – aggiunge Nevina Satta, Direttrice di FSFC – ed è capace di introdurre cambiamenti comportamentali esemplari, partendo dalle logiche di trasporto alle scelte dell’alloggio e del vitto, ma anche catering, scenografie, materiali di scena, gestione dei rifiuti, riciclo, eccetera.

Si può essere sostenibili a chilometro zero in molte forme e coerentemente con quanto le comunità locali già sperimentano. La FSFC vorrebbe mettere a sistema le tante iniziative e best practices, trasformando la giornata della Terra in un’occasione imperdibile per far crescere l’economia, in modo sano anche per l’ambiente, con una nuova chiamata degli eroi della sostenibilità in Sardegna: offrire soluzioni locali ed ecologiche alle produzioni cine-televisive e culturali è la nostra missione».

Per partecipare è necessario accedere al sito sardegnafilmcommission.it e compilare (da sabato in poi) il modulo google presente nella sezione “News” o nella sezione “Bandi”.

Visioni sostenibili

E non è ancora finita. Proprio sabato, ci sarà l’ultima tappa della seconda edizione del progetto itinerante “Visioni sostenibili made in Sardegna”, realizzato da Malik ETS con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission, che ha come obiettivo portare la Settima arte nei paesi dell’interno dell’Isola, nei centri abitati ancora sprovvisti di una struttura cinematografica e in alcune scuole.

L’appuntamento è per sabato 22 aprile alle 18, a Orgosolo, presso l’Auditorium Comunale in Piazza Caduti in guerra, dove sarà proiettata l’opera “Bentu” di Salvatore Mereu. Alla serata saranno presenti il regista Salvatore Mereu e uno dei protagonisti, anzi il protagonista del film: l’orgolese Peppeddu Cuccu, già sul set di “Banditi a Orgosolo” di V.De Seta (1960) e “Sonuetaula” di S. Mereu (2008)