Giornata Mondiale Della Terra – Continua la collaborazione tra Legambiente Cagliari, l’Istituto Tecnico Economico “Pietro Martini” e l’Istituto di Istruzione Superiore “Michele Giua”.

Vedrà impegnati gli studenti e le studentesse, in data martedì 18 marzo 2023 a Calamosca per un’attività di pulizia della nota spiaggia. La bellissima iniziativa coinvolge due classi del terzo anno dei due Istituti. Questo progetto s’inserisce all’interno del PCTO, un insieme di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ma anche un turismo scolastico un progetto Grimaldi Educa. Gli studenti e le studentesse hanno già avuto modo di affrontare, in maniera approfondita, con gli esperti di Legambiente diversi argomenti di educazione ambientale.

Accompagnati dai loro insegnanti e dai volontari di Legambiente Cagliari. Le classi provvederanno alla tutela della spiaggia con azioni di pulizia e di sensibilizzazione alla difesa dell’ambiente nei confronti di turisti e non solo. Le attività svolte dalle classi

non solo contribuiscono a ridurre l’impatto dell’inquinamento sulla spiaggia cara ai cagliaritani, ma rientrano nelle iniziative dedicate alla Giornata Mondiale Della Terra, che ogni anno si celebra il 22 aprile, per un percorso di crescita degli studenti per la difesa del nostro pianeta e di tutti gli esseri viventi.”



