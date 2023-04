Giancarlo Biffi torna a condurre un Laboratorio di Teatro

Dopo più di dieci anni Giancarlo Biffi, storico attore, autore, regista del Cada Die Teatro, torna a condurre un Laboratorio di Teatro. UN PERSONAGGIO DA FIABA, il titolo, una esplorazione nel mondo incantato delle fiabe, alla ricerca e in funzione di un “Attore Immaginoso”, che sappia sciogliersi per poi ritrovarsi nello spazio scenico.

Un viaggio – indagine tra i personaggi delle fiabe; non tanto pensato in relazione a un pubblico bambino ma che ha come proposito e obiettivo lo spettatore maturo. Il laboratorio si svolgerà a Cagliari nello Spazio di via dei Genovesi 94/a; nell’ambito delle attività della Scuola di Arti Sceniche La Vetreria, in un arco di tempo lungo. I primi tre incontri si terranno il lunedì 15, 22 e 29 maggio dalle 17.30 alle 19.30; si riprenderà alla fine del settembre prossimo per poi proseguire fino a maggio 2024.

“Una investigazione, attraverso i personaggi delle fiabe di Charles Perrault, sulla progressiva mutazione dell’archetipo nella società contemporanea”, spiega Biffi. “Chi è? Cosa fa? Dove vive l’odierna ‘Bella addormentata’ o la moderna ‘Cenerentola’ o lo scellerato ‘Barbablù’? In un gioco di specchi e abbagli, di edificazioni e trasfigurazioni; continua e conclude l’attore e regista – una vera e propria immersione ‘nel corpo dell’attore’, un profondo e impegnativo ‘momento di ricerca e sperimentazione’ il cui risultato sia molto distante dallo scontato“.