Giagoni della Lega in Gallura

Giagoni ( Lega ) in Gallura con il sottosegretario D’Eramo e l’Assessore Satta per parlare al comparto del sughero.

Il deputato della Lega Dario Giagoni impegnato quest’oggi insieme Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura. Luigi D’Eramo e l’Assessore all’Agricoltura Valeria Satta ad incontrare il comparto del sughero.

Dopo aver visitato il sugherificio Ganau S.p.A. e ascoltato le criticità espresse dai vertici dell’azienda i tre esponenti del Carroccio si sono recati a Calangianus per intervenire al convegno sul tema presso la sala consiliare del Comune di Calangianus. “Il comparto del sughero è da sempre un settore strategico per il nostro territorio che da anni. Affronta gravi criticità ma che ha un potenziale enorme. Commenta Giagoni.

Le maggiori problematiche emerse durante questi incontri riguardano soprattutto quelle attinenti al discorso della bollitura del sughero per eliminare il coraebus undatus, la mancanza di materia prima per le aziende della zona in quanto la maggior parte del prodotto estratto viene venduto al di fuori dell’isola, dell’Italia in generale e la mancanza di formazione negli operatori che materialmente si occupano dell’estrazione assai preoccupante in termini di sicurezza.

Prosegue il Deputato gallurese. Emerge con chiarezza la necessità di avviare immediatamente un tavolo tecnico-politico permanente che possa ascoltare la voce di tutti gli attori protagonisti del settore. In modo da cercare di fare sintesi tra le varie soluzioni presentate e la necessità di puntare su un marchio di qualità che sia venduto e conosciuto in tutto il mondo per le sue caratteristiche.

La visita del sottosegretario nel nostro territorio, è un ulteriore importante segno della grande attenzione che la Lega e il governo riservano alla nostra Regione.”