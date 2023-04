Geriatria: dalle 14 rimosso il blocco ai nuovi accessi dal Pronto Soccorso

La Direzione coglie l’occasione per ribadire che la Geriatria dell’Ospedale San Francesco non è mai chiusa; ma si è resa necessaria una sospensione temporanea dei nuovi accessi per 24 ore, al fine di poter superare la fase di saturazione dell’Unità Operativa