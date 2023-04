Francesco Faggi: esce oggi in radio “Chill”

Dal 14 aprile 2023 sarà in rotazione radiofonica “Chill”, il nuovo singolo di Francesco Faggi estratto dal nuovo ep “Molto di più”.

“Chill” è la seconda traccia dell’EP “Molto di più” di Francesco Faggi. Il brano, scritto e arrangiato/prodotto dallo stesso Francesco, ha un mood RnB con un groove rilassante che calza a pennello con lo “stare chill”, ovvero stare nel relax e godersi il momento con la persona che ami. La relazione non va sempre bene, ci sono alti e bassi, ma non fa niente, per adesso volete solamente stare un po’ chill, insieme.

Commenta l’artista a proposito del nuovo brano: “Chill è nata per caso durante un periodo natalizio, ero in una fase complicata con una mia ex. C’erano diverse cose che non andavano e non sapevo se sarebbe continuata o meno, così cercavo di godermi al massimo tutti i momenti belli con lei. E allora è nato nella mia testa il disinteressato intento di descrivere in che modo mi sentivo in quei momenti, la sensazione di fluttuare spensieratamente, nonostante tutto. In ogni caso, questa è solo la mia visione di Chill, credo che si possa prestare a diverse interpretazioni. Sono felice di aver lasciato spazio in questo brano anche ad un mio solo di piano jazz, che nel mio percorso musicale ha sempre rapito il mio cuore.”

Ascolta qui il brano: https://francescofaggi.lnk.to/chill

Ascolta qui l’ep “Molto di più”: https://francescofaggi.lnk.to/moltodipiu

