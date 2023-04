Francesca Ramazzotti conquista la 2° tappa RS Aero 5

Veliamoci, Francesca Ramazzotti conquista anche la seconda tappa del campionato nazionale RS Aero 5. Prossima missione, la tappa di Calasetta

Francesca Ramazzotti porta a casa anche la seconda regata nazionale RS Aero, questa volta conquistato a Limone sul Garda, la prima vittoria era stata raggiunta sulle acque di Ostia. Tre le prove disputate caratterizzate dal vento leggero durante le giornate di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 aprile, nella competizione organizzata da Limone Garda Sailing.

La giovane rappresentante di Veliamoci è riuscita a stare in testa alla classifica provvisoria con 6 vittorie parziali e un secondo, seguita da due atlete di altre due realtà sportive sarde, Sara Murru e Chiara Sussarello della Lega Navale Sulcis.

advertisement

“Tre giorni con una situazione ottimale di vento; commenta Francesca Ramazzotti; e la presenza dell’inglese Peter Burton; il segretario della classe RS Aero internazionale sono stati per me un momento per imparare e potermi confrontare con uno dei migliori al mondo in questa disciplina.”

La terza regata nazionale si svolgerà a Calasetta dal 28 aprile al 1° maggio; “mi alleno per vincere anche quella”, continua Francesca Ramazzotti, che dopo poche ore di pausa dal viaggio, riprende il largo nel Golfo di Oristano durante le sessioni di allenamento a casa.

“La tenacia di Francesca è per noi grande motivo di orgoglio. Sappiamo che ci mette tutta sé stessa e raggiunge tutti gli obiettivi”, commenta la presidente di Veliamoci Maria Cristina Atzori.