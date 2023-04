“Forum Turismo della Destinazione Ogliastra”: il confronto tra GAL e operatori

Cresce il turismo in Ogliastra: i 22 comuni del territorio, secondo i dati statistici SIRED 2021-2022, sono trainati da arrivi (cresciuti del +52%) e presenze internazionali in misura superiore al resto dell’isola. Ad apprezzare l’offerta naturale, autentica e gentile sono soprattutto tedeschi, austriaci e francesi. Se ne discuterà dal 3 al 5 maggio ad Arbatax e Tortolì

Attraverso il primo Forum del Turismo della Destinazione, il Gruppo Azione Locale (GAL) Ogliastra, in stretta collaborazione con i 22 Comuni e le 3 Unioni dei Comuni, intende incentivare il turismo rispettoso di luoghi e identità, attratto dalle attività all’aria aperta, orientato alle bellezze naturali della costa e del Supramonte, nonché capace – conti alla mano – di dare lavoro tutto l’anno ai 53 mila residenti e alle oltre 600 imprese del ricettivo alberghiero ed extralberghiero, dei servizi e delle filiere produttive tipiche.

L’evento, rivolto a operatori economici e amministratori pubblici, si aprirà la mattina del 3 maggio ad Arbatax con una conferenza plenaria nella sala Symposium dell’Hotel La Bitta.

Proseguirà il 4 e il 5 maggio a Tortolì, con cinque workshop presso la sede della ex-provincia Ogliastra.

Tre gli scopi di questo confronto:

approfondire le tecniche di accoglienza internazionale e digitale;

le tecniche di accoglienza internazionale e digitale; organizzare nuovi prodotti e servizi tutto l’anno;

nuovi prodotti e servizi tutto l’anno; confrontarsi sul possibile modello organizzativo della futura DMO che tenga assieme pubblico e privati.

“Abbiamo una grande occasione: rendere tangibile la Destinazione Ogliastra. É infatti importante ascoltare e confrontarci. Questo evento può rivelarsi volano per idee innovative, elementi indispensabili per lo sviluppo turistico e locale e per il successo delle attività di business”, ha dichiarato Vitale Pili, presidente del GAL Ogliastra.

Per partecipare è necessario iscriversi all’evento accedendo al link: https://www.galogliastra.it/destinazione-ogliastra/

