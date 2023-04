Folual: techno vinile su Apogee Music

“Apogee music 001”, si chiama così il vinile di Folual, in uscita il 14 aprile 2023 su Apogee Music, etichetta techno parte del gruppo Jaywork Music Group. Il vinile è composto da 4 tracce. “Elementary”, un viaggio techno/trance a 130 bpm, è in dirittura d’arrivo, esce il 21/04. Poi c’è “Andromeda”, più scura, con chiari riferimenti alla scena rave ’90, che gira sempre alla stessa velocità, e per le piste è una autentica mina. Chiudono il cerchio due pezzi dei Folual che hanno funzionato abbastanza in passato come “Scanner”, remixata da Tiger Stripes, e supportata da top dj come Eddie Halliwell, Dada Life, Judge Jules, e la potentissima “Ghost” – T78 Remix”, già nelle grazie di dj come Markantonio, Sister Bliss, Tocadisco. Un vinile che vuole essere insomma un riassunto, un primo punto fermo nel loro percorso.

Ma chi si cela dietro al progetto Folual? Oltre allo stesso Luca Folual, in prima linea come artista, ci sono i produttori Luca Antolini ed Alessandro Bianchi, che si occupano della parte tecnica in studio di registrazione. Le loro referenze tirano in ballo un passato glorioso, pur conservando un approccio futuristico, sempre originale ed energico. Gestita in origine da un team inglese, Apogee Music è sbarcata in Italia sotto l’egida di Jaywork Music Group di Luca Peruzzi e Luca Facchini, un gruppo che da tempo con le sue tante etichette lancia nuovi talenti, in Italia e non solo. “Facciamo Techno Peak, un genere molto frizzante, energico, che mantiene però anche un’anima dark”, dice Luca Folual.

Foloual – “Apogee music 001”, per acquistare il vinile

“Elementary”:

“Andromeda”

“Scanner (Tiger Stripes Remix)”

“Ghost (T78 Remix)”