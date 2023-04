Flessibilità, velocità e qualità: goditi il noleggio senza stress a Cagliari.

In molti pensano che questa sia l’era in cui sempre più persone diranno “Stop” al possesso di qualcosa, perché la vita diventa sempre più frenetica, gli impegni si moltiplicano e l’agenda non riesce più a contenere gli appuntamenti o le scadenze imminenti. Siamo infatti nell’era dell’accesso e non del possesso.La gente, ad oggi, sta vertendo verso una soluzione decisamente più conveniente ovvero pagare qualcosa solo quando serve, evitando in questo modo accumuli di oggetti di piccole, medie o grandi dimensioni, oppure per evitare in modo definitivo che alcuni spazi vengano occupati da oggetti onerosi e non più così utili in un impegno economico più o meno importante.E se questa nuova corrente di pensiero e di azione avesse trovato ampio spazio anche nel vasto settore dell’automotive?In effetti, gli “oggetti”, in questo caso di grandi dimensioni come le auto o i furgoni, sono tra le piaghe maggiori da dover rottamare necessariamente quando si rompono e che danno soprattutto maggiori grattacapi con le scadenze, come il pagamento del bollo, assicurazione, manutenzione straordinaria od ordinaria, ecc.Sarebbe conveniente in termini di tempo e soldi se ci fosse una soluzione per evitare l’acquisto di un’auto ma, al tempo stesso, “possederne” una, guidare l’ultimo modello e non doversi preoccupare delle scadenze? La soluzione arriva proprio dalla Sardegna e si chiama Noleggiora.

Noleggiora, l’alleata perfetta contro lo stress per risparmiare tempo.

Noleggiora non è soltanto la risposta perfetta e maggiormente conveniente per soddisfare le proprie esigenze, ma può diventare una vera e propria alleata contro lo stress e che aiuta a risparmiare tempo. Nasce nel 2016 e, da sempre, l’obiettivo primario è stato quello di rendere semplice il processo di noleggio auto e furgoni in Sardegna, nella modalità più accessibile, ovvero abbattendo tutti i vincoli, per scardinare gli stereotipi del settore del noleggio a Cagliari e nel resto della Sardegna. I cosiddetti “scettici”suppongono che noleggiare un’auto o un furgone sia una decisione che cela, in realtà, costi esorbitanti e un rendimento poco ottimale. Noleggiora, si impegna per contrastare tutto questo e lo fa offrendo servizi convenienti, avvicinandosi al cliente per soddisfare ogni necessità e fugare tutti i dubbi possibili.Per la scuola pitagorica li numero tre era considerato quello perfetto perché sintesi del pari, ovvero li due, e del dispari, ovvero l’uno. Seguendo questo movimento filosofico e scientifico, l’azienda ha istituito ben tre principi diventati cardine nel proprio lavoro volto sempre a soddisfare le esigenze del singolo: la flessibilità, la velocità e la qualità. Vediamoli insieme. FlessibilitàPer spiegare al meglio questo principio, è impossibile non partire dal punto di vista dei pagamenti. Il settore del noleggio auto porta con sé, come già detto, delle dicerie che riguardano soprattutto il piano economico. Si pensa che i costi siano troppo eccessivi; in realtà, l’azienda sovverte il settore stesso proponendo il pagamento o durante l’atto della prenotazione oppure all’arrivo quando si hanno già le chiavi in mano; quindi, la scelta spetterà esclusivamente al cliente.La flessibilità, inoltre, si ritrova anche nella possibilità di utilizzare la carta di un familiare o amico, previa sottoscrizione di delega. Viene data fiducia al cliente perché Noleggiora, azienda che noleggia auto e furgoni a Cagliaria, restituisce fiducia. Soprattutto, non si accettano pagamenti in contanti e questo è sinonimo soltanto di due parole: sicurezza e trasparenza. Online è tutto tracciato, inoltre, anche per quanto riguarda li deposito cauzionale, infatti non viene richiesto.VelocitàAffrontiamo il secondo punto cardine: la velocità. Quando si parla di velocità, non s’intende esclusivamente dei mezzi che offre noleggiora, bensì dell’essere celeri nell’assistere un cliente o nel risolvere un problema. Infatti, qualora il cliente dovesse avere necessità di ritirare l’auto fuori orario, questo sarà possibile perché la procedura avverrà da remoto.La velocità si rintraccia nella possibilità di riconsegna del mezzo noleggiato 24 ore su 24, senza dover rispettare degli orari. L’unica preoccupazione che si dovrà tenere in considerazione è quella di guidare e guidare sempre con prudenza. Inoltre, un ulteriore vantaggio si ritrova anche nell’assistenza che offre Noleggiora. La sicurezza al primo posto, sempre. Quindi, se l’auto dovesse riscontrare dei problemi, a causa di un sinistro o un guasto, si potrà chiamare il soccorso stradale senza ricevere un addebito sui costi finali, sempre 24 ore su 24.QualitàLa qualità si rintraccia, in primis, nei mezzi che vengono messi a disposizione nell’ampio catalogo. Per tutti coloro che tentano di screditare li noleggio; in realtà, è quasi una fortuna poter usufruire di questo servizio perché si avrà la possibilità di guidare il modello dei propri sogni, quello più confortevole o maggiormente adatto alle proprie necessità momentanee, che siano lavorative o a scopo ludico, senza costi eccessivi. Infatti, i modelli proposti da Noleggiora sono nuovi di zecca oppure sono stati acquistati precedentemente ma sono perfettamente funzionanti perché a ogni inizio stagione vengono sottoposti a severi check-up e non superano mai i 100 mila chilometri oppure i 5 anni di vita. Se il mezzo non supera i test, non verrà maiproposto al cliente. Con li noleggio, come anticipato all’inizio, non ci si dovrà preoccupare delle scadenze. Nel prezzo, infatti, è inclusa anche l’assicurazione Kasko che tutela li conducente su danni, furto e incendio dell’auto. All’interno della polizza, quindi, è prevista la copertura dell’auto; però, bisognerà sempre essere dei clienti attenti e scrupolosi, non solo alla guida ma anche per quanto riguarda la cura e l’attenzione dell’autovettura. Un ulteriore vantaggio riguarda i chilometri. Noleggiora invita a guidare e concede questa possibilità perché i chilometri sono illimitati.Questi sono i tre principi cardine. Il numero perfetto, però, torna sempre. Vediamo insieme i tre NO più belli che si possano sentire al fine di restituire una sensazione di benessere e sicurezza.Alcune negazioni le abbiamo già nominate in precedenza, come ad esempio li NO al chilometraggio a pagamento. Si paga li canone e si guida fino a quando non si è stanchi; il NO al deposito, si potrà godere del noleggio in totale tranquillità e serenità.Ora arriva la negazione che non dovrebbe più far tribolare gli scettici: sorprese e contestazioni, NO. Molte persone si sono allontanate dal noleggio a causa di esperienze negative passate. Con Noleggiora è arrivato il momento della trasparenza per tutti i privati o gli imprenditori che necessitano di noleggiare un auto o un mezzo commerciale a Cagliari e nel resto della Sardegna.Si potrà, infatti, visionare e controllare personalmente il modello per assicurarsi dello stato in toto del mezzo, non ci saranno costi postumi di “finti” danni o situazioni simili.Crediamo sia arrivato il momento di mettersi in auto, allacciare le cinture di sicurezza e guidare. Per ultimo, ma non meno importante, le auto possono essere dotate di un seggiolino in omaggio per restituire sicurezza e comfort anche ai propri piccoli.