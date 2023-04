Firenze, Alghero, Milano, Verona : Tappe per economie turistiche ed enogastronomiche sostenibili

Queste le tappe che segnano la volontà di una Sardegna che si presenta nei mercati internazionali delle economie turistiche ed enogastronomiche sostenibili

Con l’inizio della primavera, si giocano gli assi nella manica nella competizione internazionale di mete possibili da scegliere per viaggi, esperienze, nuove scelte di vita o preferenze enogastronomiche. Firenze, Alghero, Milano, Verona: sono queste le tappe per economie turistiche che segnano la volontà precisa di una Sardegna che si presenta nei mercati internazionali con marchio unico regionale. Un marchio composto di tante peculiarità, di tante specificità locali con un denominatore comune la sostenibilità.

La Sardegna è una terra che può catalizzare grandi interessi. Non mancano le ragioni per cui preferirla per un viaggio, per trasferirsi come scelta di vita, per acquistarne i prodotti del mondo rurale ancor più se di questa terra, si impara a conoscere il senso più profondo della storia e delle testimonianze del passato che ne rendono così unico e denso di significato il paesaggio e la vita.

Sarà anche per questo motivo che sempre in più occasioni, la Sardegna si presenta agli appuntamenti internazionali come marchio unico. Un’isola sempre meno frazionata in campanilistici particolarismi, decisamente poco in sintonia con le esigenze che il mercato richiede.

La domanda è caratterizzata sul bisogno di unicità e servizi armonizzati con il territorio, per viaggiatori e clienti esperti di un terzo millennio globalizzato e globalizzante.

Ha iniziato il calendario degli incontri primaverili, il Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale di Firenze, il tourismA 2023, nel quale la Sardegna ha indiscutibilmente dominato la scena.

Allestimento imponente, in uno stand strategicamente di passaggio obbligato con immagini d’effetto quest’anno trasmesse anche in un mega led wall nel quale sono scorse per i tre giorni di salone, le suggestioni ed il fascino dell’archeologia e della storia, delle tradizioni e dei percorsi religiosi che del medioevo sardo hanno lasciato testimonianze di un romanico unico in Europa.

Hanno deciso di presentarsi compatti aderendo agli spazi coordinati dalla Carlo Delfino Editore, per il nono anno consecutivo supporto operativo della Regione Sardegna, Assessorato al Turismo, alcune delle realtà più strutturate del panorama sardo: la Fondazione Mont’e Prama con i suoi progetti di ricerca ed internazionalizzazione che stanno rendendo i grandi giganti di pietra, monumenti iconici di tutta l’archeologia sarda, il grande medioevo giudicale sardo che la Fondazione Isola del Romanico con i suoi oltre 150 monumenti già censiti ed i 70 comuni aderenti propone negli itinera romanica, veri e propri percorsi compositi di archeologia, storia, religiosità e paesaggio, : il Menhir Museum di Laconi, promotore e capofila delle Rete Nazionale delle Statue Stele Menhir che vedono la Sardegna non ancora costruttrice di nuraghi, proiettata in una realtà religiosa ed scultorea che unisce preistorie di luoghi lontani, uniti in rete per studiare e promuovere meglio queste realtà.

Coesi e decisi si sono poi presentati i comuni dell’Unione dei Comuni della Trexenta promotori di storie individuali e territoriali di una Sardegna lontana dai flussi canonici di turistici e pronta ad accogliere quanti scelgano una Sardegna più intima.