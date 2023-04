Film in sardo e nelle lingue minoritarie: online il nuovo bando del premio Kentzeboghes

È online la sesta edizione del premio Kentzeboghes, il concorso cinematografico organizzato dall’associazione culturale Babel per la realizzazione di cortometraggi in lingua sarda e nelle altre lingue minoritarie italiane.

Sono tre le categorie del concorso previste quest’anno per un totale di cinque premi che la giuria assegnerà alle migliori candidature. Progetti di fiction o documentario in lingua sarda o nelle altre lingue minoritarie parlate in Sardegna (algherese, catalano, tabarchino, gallurese, sassarese). Progetti nelle lingue minoritarie italiane tutelate dalla legge 482/99. Infine spot o videoclip musicali nelle lingue minoritarie.

I primi tre vincitori della sezione del concorso per progetti in lingua sarda dovranno impegnarsi a realizzare i film entro un anno. Il premio al miglior progetto scritto in una delle altre lingue minoritarie italiane sarà invece riservato unicamente alla sceneggiatura. Tutti i vincitori, selezionati da un’apposita giuria composta da professionisti del settore cinematografico e delle lingue minoritarie, verranno premiati durante una serata finale prevista nel mese di dicembre 2023.

Il bando di partecipazione al Premio Kentzeboghes può essere scaricato sul sito BabelTv al seguente link https://www.babeltv.org/editzione-2023. La partecipazione al concorso è gratuita e l’iscrizione dovrà avvenire entro domenica 1 ottobre 2023 esclusivamente tramite la piattaforma Filmfreeway al seguente link: https://filmfreeway.com/PremiuKentzeboghes.

Nell’ambito del Premio Kentzeboghes sono inoltre previste diverse attività collaterali che si svolgeranno durante diversi periodi dell’anno. I laboratori scolastici “Kentzeboghes Iscola”, incontri didattici a tema, workshop, la terza edizione della rassegna cinematografica “Nosu e is atrus”, iniziative musicali e proiezioni proposte dai partner del premio. La direzione artistica è curata da Paolo Carboni.

Sostenitori del premio

Il premio Kentzeboghes è sostenuto dall’assessorato ai Beni Culturali e Spettacolo della Regione Sardegna e dalla fondazione di Sardegna ed è realizzato con la collaborazione di: Società umanitaria di Cagliari – Carbonia – Alghero, Babel film Festival, associazione Culturale Rts – Radio televisione sarda, Eja Tv, Areavisuale film, Terra de Punt, fondazione Sardegna Film Commission grazie anche al sostegno di diversi partner regionali, nazionali e internazionali: Elen – European Language Equality Network, associazione Culturale Arveschida, associazione culturale musicale “Ennio Porrino” di Elmas, Conservatorio statale di musica “Giovanni Pierluigi Da Palestrina” di Cagliari, associazione Perda Sonadora, Coop. Soc. Open – Parco turistico culturale Palmieri di Martignano, associazione culturale Chambra D’òc Paesana – Cuneo, associazione culturale Seven Arts Di Asti.

