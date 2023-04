Fiera del Bestiame di San Marco: a Ollastra è iniziato il conto alla rovescia

Dopo giorni di immersione culturale nel territorio, al via la storica manifestazione in programma nel Comune in provincia di Oristano. Tra il 22 e il 24 aprile sono state promosse iniziative che hanno spaziato dall’arte moderna di Roberto Ziranu all’archeologia. Non sono inoltre mancati i laboratori dedicati alla lavorazione dei prodotti tipici e le degustazioni dei prodotti del territorio

A Ollastra fervono gli ultimi preparativi per l’inizio della Fiera del Bestiame di San Marco che sarà inaugurata domani, 25 aprile.

Un’edizione, quella targata 2023, dedicata al recupero della manifestazione nella sua veste più genuina e antica, come ha spiegato il sindaco Osvaldo Congiu nel corso della conferenza stampa di presentazione.

“Ci si stava allontanando dal senso più profondo della Fiera. Per l’appuntamento di quest’anno abbiamo scelto di porre delle basi solide affinché essa torni a essere in primo luogo un appuntamento realmente centrale per i mercati, gli scambi e il confronto in campo zootecnico ed agricolo.

Parallelamente stiamo lavorando alla ricostruzione di quella memoria necessaria per la costituzione di un museo del mondo rurale nel quale saperi ed economie – antiche e moderne – possano trovare uno spazio culturale per poter essere preservate e divulgate”, ha sottolineato il primo cittadino del comune in provincia di Oristano.

I numeri sono imponenti: circa 200 le imprese accreditate per l’esposizione in fiera. Fra queste le aziende di prodotti e servizi legati all’agricoltura e all’allevamento, i servizi collaterali, i pellami e gli accessori necessari e corredati per l’allevamento.

Il supporto delle associazioni di categoria del mondo zootecnico si è rivelato indispensabile per rafforzare la presenza degli allevatori. Venti le aziende che esporranno i propri cavalli, asini, bovini, ovini e caprini. In totale circa 200 i capi di bestiame esposti per la vendita.

A corredo, degustazioni di prodotti alimentari, di mirto, di vini del territorio (prevista una rassegna con sette cantine) e di prodotti artigianali del mondo agroalimentare.

Fiera del Bestiame di San Marco, tra cultura e divertimento: mostre, visite guidate e musica

Per tutta la giornata del 25 e del 26 aprile, Ollastra promuoverà visite guidate gratuite che consentano ai turisti di apprezzare le due mostre collocate nella chiesa di Santa Severa: S’antigoriu, l’esposizione giunta alla XXIII edizione, di gioielli e abiti della tradizione e I graffi di Roberto Ziranu, nella cripta di San Marco, a cura dell’Associazione Il Quadrifoglio.

La sera tutti in pista con la musica del gruppo folk Banderas e il DJ set di Mattia Lucente.

Mercoledì 26 tornerà la quiete. La comunità si raccoglierà in preghiera per ringraziare per la buona riuscita dei mercati, foriera di un inizio florido della stagione della prossima raccolta e semina dei prodotti estivi.

