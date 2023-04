Faser presenta il nuovo singolo “Tornassi Indietro” feat. Alphred Locura

L’eclettico artista milanese pubblica su tutte le piattaforme digitali “Tornassi indietro”. Il trascinante inedito dalle sonorità UK garage racconta l’epilogo di una tormentata relazione sentimentale

FASER pubblica, su tutte le piattaforme digitali da venerdì 28 aprile 2023, “TORNASSI INDIETRO” featuring Alphred Locura, il nuovo singolo del noto artista milanese.

Dopo l’ultima release, “Fino A Prova Contraria” featuring Incis Zone, pubblicata lo scorso 24 marzo, FASER presenta un nuovo freschissimo e trascinante inedito.

“TORNASSI INDIETRO” si propone di raccontare l’epilogo di una tormentata relazione sentimentale. Una narrazione attraverso la quale, immaginando la possibilità di ricominciare da capo la storia del rapporto, l’artista lascia emergere la sua volontà di rifare le stesse scelte e di commettere gli stessi errori. Un quadro che rappresenta, nitidamente, la natura travolgente e passionale di questo legame.

Su una curatissima e coinvolgente produzione firmata dai talentuosissimi producer Goss Vinyard e Ric De Large, FASER dà vita ad un testo ispirato e dalla forte carica emozionale che trova la perfetta cornice nelle sonorità UK garage del beat. La partecipazione di Alphred Locura, inoltre, impreziosisce ulteriormente la traccia con un ritornello ed una strofa che si legano perfettamente all’atmosfera e al concept del brano.

“TORNASSI INDIETRO” è, infine, una nuova ed accattivante proposta per il panorama urban nazionale. Un singolo che rappresenta il secondo tassello, in questo 2023, del percorso artistico di FASER e che non potrà che entusiasmare tutti gli appassionati del genere.

Mix e master del progetto sono a cura di Ric The Large, mentre l’artwork del progetto è ad opera dello stesso Faser.

