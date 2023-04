Evento “Roma è Gelato”: 29/30 aprile – 1 maggio

Roma diventa la capitale del gelato: dal 29 aprile al 1 maggio 2023 arriva ‘Roma è gelato’ il primo grande evento per tutti i gelato lovers

In scena il gelato artigianale italiano e i nuovi trend del settore, anche i più stravaganti:

Pizza e gelato, gelato e mixology, gelato gastronomico, gelato e champagne, gelato e insetti, gelato per gli amici a quattro zampe, gelato rum e sigari, workout e gelato e gelato zero waste

Tra talk, cooking show, masterclass, laboratori per i più piccoli e tanti assaggi

Ecco tutti gli ospiti e il programma completo; c’è anche il grande pic-nic urbano per il primo maggio

Roma diventa la capitale del gelato. Quello artigianale ovviamente. Da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio 2023 arriva ROMA È GELATO:

il primo grande evento aperto al pubblico (con biglietti acquistabili sul sito romagelato.it) tutto dedicato a uno dei prodotti italiani più famosi nel mondo e alle sue tante declinazioni, tra cucina, pasticceria, pizzeria e mixology.

I più grandi maestri gelatieri da tutta Italia, una grande e affascinante location in centro città (PratiBus District nel quartiere Prati) e una full immersion di assaggi, curiosità, laboratori, cooking show, degustazioni, incontri, talk, masterclass e musica.

Un grande evento durante un lungo weekend di festa (per il ponte del 1 maggio), dove il gelato è il protagonista indiscusso e diventa attrazione per famiglie, addetti ai lavori e appassionati.

Gli ospiti e i trend del gelato in scena

Ecco solo alcuni dei grandi maestri gelatieri protagonisti degli eventi di Roma è Gelato 2023:

Paolo Brunelli (Paolo Brunelli); Marco Radicioni (Otaleg); Veronica Fedele (Gretel Factory); Eugenio Morrone (Il Cannolo Siciliano); Cinzia Otri (Gelateria della Passera); Valerio Esposito (Gelateria Tonka); Stefano Guizzetti (Ciacco Lab); Stefano Ferrara (Stefano Ferrara Gelato Lab); Maurizio Dattilo (Gelato San Lorenzo); Alessandro Giuffrè (Giuffrè); Dario Rossi (Greed-Avidi di Gelato) e tanti altri.

Ma non solo: tanti anche gli chef, maestri pizzaioli e pasticceri che si avvicenderanno sul palco dell’evento, tra masterclass, laboratori e cooking show. Eccone solo alcuni:

i maestri pasticceri Marco Pedron (Direttore Didattico Pasticceria di Congusto Gorumet Institute) e Dario Nuti (Roma Cavalieri); i pizzaioli Pier Daniele Seu (Seu Pizza Illuminati), Alessio Muscas (San Martino Pizza & Bolle), Alessio Mattaccini (Spiazzo), Giuseppe Colletto (That’s Amore Raffadali) e Mauro Pedone (San Biagio Pizza & Bolle) e tanti altri.

Presenti anche i celebri lingotti della Pizzeria Extremis, presentati in una versione inedita: fritti super-croccanti fuori con all’interno goloso gelato.

Il vero gelato artigianale made in Italy

Protagonista indiscusso il vero gelato artigianale made in Italy, con tutti i suoi grandi trend del momento, per seguire e tracciare l’evoluzione del gelato in Italia e non solo:

dal gelato in abbinamento alla pizza a quello più ‘salutare’ per gli sportivi; da un gelato al minestrone di verdure a quello dedicato ai nostri amici a quattro zampe; dal gelato gastronomico a quello unito alla mixology; dal gelato in abbinamento allo champagne a quello da gustare insieme a rum e sigari, fino al gelato che utilizza gli insetti come parte proteica.

Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Talk, laboratori, presentazioni, masterclass e show cooking dedicati

Ogni tematica avrà talk, laboratori, presentazioni, masterclass e show cooking dedicati, tutti consultabili e prenotabili al sito www.romegelato.it.

Solo qualche esempio:

il laboratorio ‘Assoluto di…’ con Cinzia Otri (Gelateria della Passera), per scoprire come realizzare un gelato zero waste (in programma sabarto 29 aprile alle ore 10.00);

il laboratorio ‘Gelato Senza’ con Chiara Ghiron (Gelato Consapevole) e Stefano Ferrara (Stefano Ferrara Gelato Lab) in collaborazione con il reparto di nutrizione del San Raffaele e Fattoria Latte Sano, per raccontare il lavoro scientifico condotto sul gelato senza zuccheri (in programma sabato 29 aprile alle ore 14.00);

‘Oggi serviamo insetti’, il laboratorio con Taila Semerano (Ciccio Pastigel) ed Erika Quattrini (Il Pinguino), per esplorare l’utilizzo degli insetti come parte proteica nel gelato (in programma il 29 aprile alle ore 15.00);

E ancora…

‘Gelato Minestrone’, il laboratorio di Paolo Brunelli in collaborazione con Roboqbo, per conoscere la realizzazione di un gelato gastronomico e salutare dalla terra al piatti (29 aprile alle 18.00);

‘Viaggio nella Miscelazione Gelata’, il laboratorio di Marco Pedron (Direttore Didattico Pasticceria di Congusto Gorumet Institute) per un omaggio al mondo della mixology unita al gelato (sabato 29 aprile alle 19.00);

‘Champagne e Gelato’ il laboratorio di Marco Radicioni (Otaleg) che realizzerà un gelato gastronomico con lo champagne Velier (domenica 30 aprile alle 15.00);

la presentazione del libro ‘Il Chilometro Consapevole’ in presenza dell’autore Carlo Catani (docente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo), Angelo Raffaele Consoli (ambientalista, direttore dell’ufficio europeo di Jeremy Rifkin) e Livio De Santoli (Prorettore per la sostenibilità all’Università di Roma La Sapienza e docente di Energy Management alla Facoltà di Ingegneria per la stessa università) in programma il 30 aprile alle ore 13.00.

Appuntamenti dedicati al futuro della gelateria

Tanti gli appuntamenti dedicati al futuro della gelateria, per esplorare l’avvenire del settore tra nuovi trend e nuovi modelli di fare impresa: come il talk ‘Scalabilità della Gelateria e Franchising’, con Maurizio Dattilo (Gelato San Lorenzo), Alessandro Giuffrè (Giuffrè) e Maurizio Manzi (Naturalis Gelato, Australia) in programma sabato 29 aprile alle ore 16.99; e Osservatorio sulla Gelateria del Futuro’, altro talk con Carlo Meo, Pierfrancesco Romano e Maurizio Bernardini, Dario Rossi, Stefano Ferrara, Giuseppe Crea, Carlo Catani, Avv. Mario Pecoraro, Simone Capello, Amedea Visioni e Valentina Vitale, in programma il 30 aprile alle 17.00.

Eventi d’intrattenimento

Imperdibili anche gli eventi d’intrattenimento, come ‘Pizza + Gelato… e Bolle’ (in programma il 29 e il 30 aprile), con coking show a quattro mani di maestri pizzaioli e gelatieri che realizzeranno ricette di pizza in abbinamento al gelato e allo champagne:

Pied Daniele Seu (Seu Pizza Illuminati) insieme a Paolo Brunelli, Alessio Mattaccini (Spiazzo) insieme a Stefano Ferrara), Alessio Muscas (San Martino Pizza e Bolle), Mauro Pedone (San Biagio Pizza e Bolle) insieme a Dario Rossi.

E poi ancora ‘Gelato e Workout’ (29 e 30 aprile + 1 maggio), con la personal trainer Monica Rainaldi e il gelato proteico di Stefano Ferrara; ‘Sigaro + Gelato Cioccolato e Rum’ (in scena il 1 maggio alle ore 15.00), con il gelato al gusto rum e cioccolato di Eugenio Morrone in abbinamento ad una selezione di rum e sigari curata da Massimiliano Cinque (Elvis Wine Bar).

Anche questi sono tutti consultabili e prenotabili al sito www.romegelato.it.

Il concept dell’evento e le gelaterie presenti

L’evento ROMA È GELATO è dedicato a tutti i gelato lovers.

Una tre giorni dove gli operatori di settore si incontreranno tra loro e si presenteranno al pubblico in grande stile, durante la quale verranno affrontati tutti i temi della gelateria moderna con i suoi valori principali, e si parlerà di sostenibilità, di fare impresa, di qualità, di nutrizione e sport, sviluppo, tecnica, ricerca, nuovi trend ed educazione alimentare.

Gli appassionati potranno vedere e conoscere l’intera filiera del gelato: dalle materie prime al prodotto pronto per essere gustato, dai gusti più tradizionali a quelli più innovativi.

Presenti più di 20 stand di famose gelaterie artigianali da tutta Italia, con i loro gusti più iconici tutti da assaggiare.

Solo qualche nome:

Stefano Ferrara Gelato Lab; Neve di Latte; Gretel Factory; Greed Avidi di Gelato; Gelato San Lorenzo; Giuffrè; DeCore; Gunther Gelato; Manny’s; Gelarmony; Perfecto; Caduzini e Zoldani; Lenci in Darsena; Fortini La Gelateria; Doppia Panna; L’Officina-Gelato & Bakery; Mamò; Settimo Gelo.

Eventi musicali e street food

Completano il programma: eventi musicali – musica live di cantautori nazionali con lounge bar tutte le sere – un’area street food e un finale col botto per la Festa del 1 Maggio, dove il grande spazio esterno di PratiBus District accoglierà un’enorme ‘scampagnata urbana’ come nella migliore tradizione romana, tra barbecue e gelato al gusto ‘fave e pecorino’.

I biglietti per accedere alla manifestazione sono acquistabili sul sito www.romagelato.it.

Parte dell’incasso dell’evento verrà devoluto alla Fondazione Bambino Gesù, partner istituzionale dell’evento:

i fondi raccolti saranno destinati al Programma Accoglienza della Fondazione, dedicato alle famiglie dei pazienti ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Il gelato per i più piccoli: l’area didattica for family

Non mancano gli eventi dedicati ai bambini e alle famiglie, con l’area didattica ‘For Family’ diretta da Veronica Fedele (Gretel Factory), con diversi contenuti e laboratori in programma per tutti e tre le giornate.

In collaborazione con Agrigiochiamo si propongono attività ludico-didattiche per i più piccoli, con interi spazi dedicati, come la libreria per bambini e l’area baby)

Eccone solo qualche esempio di laboratori dell’Area For Family di Roma è gelato 2023:

‘Il Rebus dei Sensi’ (per conoscere la filiera corta del gelato attraverso i cinque sensi), ‘Il Gelato che faccio io’ (un laboratorio di gelato fatto in casa per piccoli gelatieri); ‘Il Laboratorio della Frutta’ (dove i più piccoli conosceranno le materie prime e la loro stagionalità) e molti altri.

I grandi temi di Roma è gelato 2023

Il Gelato del Futuro è Green

Roma è Gelato punta ad un approccio green e sostenibile, attraverso l’impiego di prodotti che prevedono un riutilizzo delle risorse naturali secondo le logiche dell’economia circolare. La gelateria si tinge di verde. Un settore che nell’ultimo anno ha ricevuto grande attenzione da parte dei consumatori, grazie anche ad inediti canali di vendita online sviluppati durante la pandemia, e che ora si presenta rinnovato e più in forma che mai, con una grande attenzione al benessere del Pianeta e delle persone che lo abitano. Giovani gelatieri stanno lavorando sodo, mutuando tendenze dall’alta cucina e dalla pasticceria, creando nuovi trend, sperimentando nuove materie prime, gusti ed approcci innovativi.

L’Evoluzione della Gelateria come Impresa: da bottega ad azienda

Durante la manifestazione si esplorerà il futuro del settore, della gelateria intesa come vera e propria azienda e non più come ‘bottega’. Nuovi modelli di business e opportunità, tra talk e presentazioni con maestri gelatieri, consulenti e professionisti del campo.



Gelato per Famiglie

Durante i tre giorni di Roma è Gelato, per i più piccoli e per i loro genitori sarà possibile visitare la piccola fattoria didattica creata nello spazio esterno della struttura: saranno presenti mucche e animali da latte, alberi da frutto, un planisfero con la provenienza del cacao. I ‘piccoli gelatieri’, armati di paletta e cappello, potranno preparare il proprio gelato secondo le antiche ricette, diventando assistenti dei maestri gelatieri, e ricevere un attestato di partecipazione. I genitori invece impareranno le tecniche base di produzione del gelato, per poterlo così realizzare anche a casa.

Il Gelato è un alimento: gelato e sport

Il gelato è un vero e proprio alimento ‘completo’, adatto per tutti gli sportivi che seguono un’alimentazione sana fortemente interconnessa con la pratica regolare di attività fisica, anche intensa. Il gelato è inoltre rinfrescante, dissetante e in grado di restituire energia all’organismo. Dona un’immediata sensazione di sollievo e ristoro dopo l’impegno dello sforzo muscolare.



Gelato gastronomico

Banalmente chiamato ’gelato salato’, in realtà dietro il gelato gastronomico c’è molto di più. Tanto studio, tecnica e fantasia. A Roma è Gelato si farà un viaggio nella storia del gelato gastronomico e nelle sue migliori interpretazioni, grazie agli chef e ai gelatieri che hanno reso celebre questa preparazione.



Gelato e Mixology

Al Vermouth, al Grand Marnier, ma anche al Moscato, allo Cherry e al Gin Tonic. Durante Roma è Gelato il gelato incontra gli spirits per una miscelazione innovativa. Non sarà un semplice limitarsi a trovare dei gusti che ricordino i drink, ma si riproporrà nella coppetta esattamente il bilanciamento degli ingredienti presenti nel bicchiere. Un’operazione facile a dirsi ma tutt’altro che semplice nella realizzazione, poiché l’alcool, lo zucchero e il sale sono anticongelanti naturali.

Gli organizzatori, gli sponsor e i partner dell’evento

L’organizzazione dell’evento è di Kitchen Strategy, food communication e consulting; Paolo Brunelli è il Direttore Artistico Gelato; Stefano Ferrara il Direttore Artistico Tecnico; Marco Pedron il Direttore Artistico Pasticceria; Dario Rossi è il Responsabile Gelato Naturale; Veronica Fedele la Responsabile Didattica Bambini. Food Confidential è Press Office e Content Partner dell’evento. Lo Studio Pandiscia-Pecoraro è l’Advisor Legale dell’evento.

Sponsor: Fattoria Latte Sano (Main Sponsor), S.C Impianti, Orion, Valrhona, Antes Group, Sage Appliances, Agrimontana, Roboqbo, Nocciolcono, Motor Power Company, Acqua Fiuggi, Lacum Gin, Farmacia Tre Madonne, Manna, Polin, Velier, Pratesi, Amedei, Alpro, Petra, Buchi, Italpol, Manna, GConsulting, Baileys, Aircraft Engineering Academy Srl.

Partner: Agrididattica, Kitchen-Strategy, Studio Pandiscia-Pecoraro, Gingiro, 5e28, Verde Pistacchio.

Media Partner: Tele Ambiente.

Con il Patrocinio di: Comune di Roma, Sport e Salute.

Espositori: Okel, B2B Food, Lovebau-Bravo Cookies, Sara Zampini Events, Cicogna, Valentina D’Orazio.

Il main sponsor: Fattoria Latte Sano

“Con Latte Sano il gelato è più buono”: così recita il claim del main sponsor scritto sotto una grande installazione fatta di brick al Prati Bus District in occasione di Roma è Gelato.

Alla rassegna capitolina l’azienda lattiero casearia – terzo operatore italiano nel mercato del latte fresco pastorizzato con una quota di mercato a volume nel canale moderno pari a circa il 6,5% – fornirà i suoi prodotti per la preparazione del gelato che sarà in degustazione. Inoltre parteciperà a momenti di formazione e curerà parte dell’intrattenimento dedicato alle famiglie.