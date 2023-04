Europa Verde nel Consiglio comunale di Sassari con Dettori e Panu

Europa verde entra nel Consiglio comunale di Sassari con i consiglieri Dettori e Panu. Il partito di Bonelli punta dritto alle regionali e amministrative 2024

Si è svolta stamane (4 aprile) a Palazzo Ducale a Sassari, la conferenza stampa di Europa Verde; sono stati comunicati i nomi dei consiglieri che da ora in avanti rappresenteranno il partito sugli scranni del Consiglio comunale di Sassari. All’incontro con i giornalisti hanno partecipato Antonio Piu, consigliere regionale, Pierluigi Salis dirigente regionale di Europa verde, i due co-portavoce provinciali di Europa verde Luigi Satta e Francesca Porcu e i consiglieri comunali Marco Dettori e Lello Panu.

“Da oggi Europa verde ha una voce in consiglio comunale – annuncia Luigi Satta co-portavoce provinciale – grazie ai due consiglieri Marco Dettori e Lello Panu che vi hanno aderito”.

“Per la prima volta Europa verde entra nell’aula consiliare – commenta Antonio Piu, consigliere regionale che da novembre 2022 aderisce al partito di Bonelli e che nella massima assemblea sarda ha costituito il gruppo insieme ad altri 5 colleghi – Per il nostro partito è un passaggio importante: avere dei rappresentanti nella seconda città della Sardegna, capofila di un territorio vasto che guida il percorso verso l’attuazione della Città metropolitana di Sassari segna una tappa fondamentale.“

Il percorso di Europa verde nell’Isola si è avviato lo scorso novembre con l’incontro ‘Sardegna sostenibile‘; incontro in cui ha partecipato anche Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce nazionale di Europa Verde; in questi mesi è stato puntellato da incontri e adesioni che oggi ne fanno una realtà nei territori e dentro le istituzioni; adesso punta dritto agli appuntamenti elettorali del 2024.

“Europa Verde cresce e si rafforza strutturalmente nel territorio. Ora è già tempo di passare all’azione politica. Chiediamo quindi l’immediata convocazione dei tavoli cittadini per la condivisione dei programmi in vista delle ormai prossime elezioni amministrative”. Aggiunge Satta.

Le parole di Lello Panu

Occorre individuare da subito la migliore candidatura a Sindaco per la città, che da troppo tempo attende la sua rinascita“. Secondo Lello Panu, consigliere comunale che da oggi rappresenta in Aula Europa Verde: “Sassari ha la necessità di una nuova classe politica che abbia un atteggiamento diverso, solo in questo modo si può riemergere dalle macerie lasciate dall’amministrazione Campus/cinque stelle che oramai arranca in questo ultimo anno di mandato. In quest’ottica Europa Verde é già in campo e sarà tra i protagonisti alle prossime competizioni elettorali con un centrosinistra unito e rigenerato“.

Compagno di banco di Panu, nell’aula del Consiglio comunale di Sassari sotto il simbolo di Europa verde, Marco Dettori: “Con estrema convinzione aderisco al progetto di Europa verde, certo che faremo un ottimo lavoro laddove i cittadini e le cittadine chiedono sempre più l’intervento di una nuova forza politica, giovane, seria e competente. Questo sarà Europa Verde”.

Le parole di Piu

La tappa di oggi è un passaggio di un percorso più a lungo termine, partito a novembre con l’ufficializzazione dell’adesione di Antonio Piu che oggi rappresenta Europa verde nel gruppo Alleanza rosso-verde in Consiglio regionale, mira ad avere un filo diretto con il Parlamento europeo, dove Ev è rappresentato da un nutrito numero di parlamentari, per una politica che renda la Sardegna e Sassari protagoniste delle proprie scelte ma dentro una visione europea: “dobbiamo sviluppare i progetti per il territorio e per farlo abbiamo bisogno di un contesto nazionale ed europeo a cui riferirci – spiega Piu – ed Europa Verde è una casa in cui condividere valori e obiettivi che vanno in questa direzione“.

“Sono orgogliosa di far parte di un partito che trova la sua rappresentanza a livello nazionale ed Europeo – conclude Francesca Porcu co-portavoce provinciale di Europa verde – questo contesto ci darà più opportunità per portare le nostre istanze per migliorare il nostro territorio e la nostra Isola. Sono particolarmente felice che questo progetto sia partito proprio da Sassari perché, è inutile nasconderlo, la nostra isola viaggia a due velocità“.

Gli appuntamenti elettorali

Gli appuntamenti elettorali del 2024 richiedono l’avvio di una strada che vada nella direzione di un dialogo con gli altri partiti del centrosinistra ma che abbia come priorità il programma. Europa verde chiede la convocazione quanto prima dei tavoli regionali e provinciali per discutere sia dei programmi che delle candidature. È necessario non perdere un solo giorno perché occorre arrivare pronti alle consultazioni regionali prima e amministrative poi. In questi mesi abbiamo portato avanti un lavoro che ha coinvolto gli amministratori entrati in Europa verde, ma che ha chiesto anche ai cittadini e ai comitati di quartiere di partecipare attraverso alcuni incontri ai quali hanno sempre risposto con un’adesione attiva, soprattutto molti giovani che vedono in Europa verde e nelle sue proposte un futuro più sostenibile a cui guardare con fiducia.

