Esce “Far As a Touch”, il nuovo singolo di Elisa Chiatti

Dalla cantautrice pontina, un nuovo brano col cuore rock, da dedicare a chi si ama.

Dopo poco più di sei mesi dall’uscita del primo singolo, Elisa Chiatti torna a colpire al cuore il suo pubblico con un nuovo lavoro che prosegue il suo percorso artistico, posizionandola sempre più come un’artista prolifica e consistente che saprà farsi apprezzare nel tempo.

“Far As a Touch” è il titolo del nuovo singolo di questa grintosa cantautrice pontina, un brano il cui testo si presta a varie interpretazioni ma che Elisa ha voluto dedicare a suo figlio.

E proprio come una poesia diretta al figlio si snodano le parole di questa canzone, in cui Elisa promette di restargli sempre silenziosamente vicina, rispettando i suoi spazi e la sua libertà. Ma quando lui avrà bisogno, gli basterà scegliere di allungare la mano e lei sarà lì, alla distanza di un tocco.

Un vero e proprio messaggio d’amore incondizionato, che Elisa si augura venga dedicato alle persone che più amiamo, siano esse fratelli, amici, genitori o figli.

Dal punto di vista musicale, “Far As a Touch” ci ripropone la folgorante anima rock di Elisa Chiatti e la sua voce graffiante, questa volta arricchita da emozioni interiori e romantiche. L’ambiente sonoro è morbido e avvolgente e ben si adatta al testo della canzone, facendo di “Far As a Touch” un brano che potenzialmente potrebbe entrare nella classifica dei brani romantici più amati dagli appassionati di rock.

TimeTrack Factory

TimeTrack Factory è un grande collettivo di Artisti Indipendenti. Il suo lo scopo è quello di rendere ogni Artista libero di esprimersi attraverso il proprio genere di riferimento e di avere il pieno controllo della produzione, promozione, comunicazione, pubblicazione e distribuzione dei propri progetti.

Elisa Chiatti Biografia

Artista pontina , cantante ed autrice, inizia giovanissima i suoi studi musicali presso il Conservatorio di Musica “O. Respighi” di Latina.

Dopo gli studi superiori si laurea in Logopedia con il massimo dei voti discutendo la tesi sperimentale “Indagine sperimentale su un gruppo di cantanti professionisti: consapevolezze del rischio di sforzo vocale”.

Approfondisce gli studi seguendo corsi di perfezionamento, seminari e successivamente pubblica sulla rivista scientifica “Prevention and Research” per conto del dipartimento organi di senso “Sapienza” Università di Roma l’articolo “Prevenzione delle disfonie professionali: consapevolezza di sforzo vocale in cantanti professionisti”.

Parallelamente alla professione di Dottore in Logopedia affianca la sua attività artistica in ambito nazionale e internazionale come solista e corista al fianco di artisti di fama internazionale.

Tra le prime importanti esperienze musicali ci sono i Big Soul Mama Gospel Choir; una delle migliori realtà nella diffusione della musica gospel nel panorama musicale italiano.

Entra a far parte del coro negli anni 90 ed ancora membro del coro, che si è affermato Il coro, attualmente diretto dal M° Roberto del Monte, ha avuto opportunità di affermarsi, a livello nazionale per poi varcare i confini d’oltralpe, grazie anche a collaborazioni eccellenti, come quella con Joy Malcom (vocalist del gruppo londinese degli Incognito e di Moby).

Con i Big Soul Mama Gospel Choir partecipa al primo lavoro discografico di Tiziano Ferro “Rosso Relativo”, nella canzone “Soldier” e nel “Relativo Tour” che ne seguì.

Sempre con i Big Soul Mama partecipa a due edizioni del Festival internazionale del Gospel, Umbria Jazz e spettacoli vari al fianco di personaggi quali A. Clerici, P. Perego, L. Corna, F. Frizzi, P. Insigna, I. Spagna, M. Costanzo, A. Stewart e J. Malcolm. Nel 2013 parteciparono alla trasmissione “Ti lascio una canzone” su RAI 1, e “Tiziano sul 2” su RAI 2.

Attualmente voce solista nei:

“Back to Red, Amy Winehouse Tribute Band”

“Soul and The Gang”

“Nameless”