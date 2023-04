Martedì 2 maggio alle 18 e 30, nella Biblioteca di Cagliari, Éntula ospiterà Alice Bigli e il suo saggio edito da Mondadori “Leggere piano, forte, fortissimo. Come allenare alla lettura ragazze e ragazzi”.

Con l’autrice dialogherà Andrea Serra.

Il festival letterario diffuso Éntula proseguirà martedì 2 maggio con Alice Bigli che presenterà il suo recente saggio “Leggere piano, forte, fortissimo. Come allenare alla lettura ragazze e ragazzi” (Mondadori), una guida pratica destinata sia ai giovani sia agli adulti e agli addetti ai lavori per avvicinare ai libri anche chi è refrattario alla lettura.

L’autrice, in dialogo con Andrea Serra, presenterà l’opera alle 18.30 nella Biblioteca Ragazzi di Cagliari.

L’evento è organizzato con il contributo del Comune di Cagliari e in collaborazione con la Biblioteca Ragazzi, il Centro regionale di documentazione Biblioteche per ragazzi, il Sistema Bibliotecario Monteclaro, la cooperativa Socioculturale e la libreria Tuttestorie di Cagliari.

advertisement

Il mattino seguente, alle 9.30, Bigli incontrerà gli studenti del Liceo Pitagora di Selargius.

L’autrice

Lettrice appassionata fin da bambina, si è laureata in Scienze dell’educazione con una tesi in letteratura per l’infanzia. Ha lavorato per quindici anni in una libreria specializzata, ha ideato e condotto attività di educazione alla lettura in moltissime classi in tutta Italia. Si occupa di formazione e aggiornamento di insegnanti, librai, educatori, bibliotecari e genitori sui temi dell’educazione alla lettura e della letteratura per bambini e ragazzi. Ha fondato Mare di libri, festival dei ragazzi che leggono, di cui è presidente. Collabora con editori e riviste specializzate.

L’opera

“Ma perché leggi così tanto?” mi sento spesso chiedere durante i miei incontri con i ragazzi e le ragazze. Potrei rispondere semplicemente che è bello, che con i libri possiamo vivere mille avventure, scoprire mondi lontani, diventare i protagonisti di storie appassionanti. Eppure, leggere non è così naturale per noi esseri umani. Da piccoli ci costa molta fatica imparare a farlo e anche da grandi, se siamo poco allenati, può risultare difficile e poco appagante. Questo perché il nostro cervello non è predisposto per la lettura, e perché leggere è davvero un’attività incredibilmente complessa.

Cosa fare allora quando si è davanti a una lista di libri assegnati per le vacanze o a decine di pagine da leggere per il giorno dopo? Proprio come accade ai nostri muscoli quando pratichiamo sport, anche nella lettura il segreto è allenarsi. E per farlo al meglio bisogna avere conoscenze, competenze, metodo.

Una guida per ragazzi, genitori, insegnanti, bibliotecari e addetti ai lavori, ricca di riflessioni ma anche di suggerimenti pratici; consigli e spunti per avvicinare ai libri, allenare la capacità di leggere e far appassionare anche i lettori più restii e meno esperti a quel mondo pieno di meraviglia e potenzialità che è la lettura.

Il festival Éntula è organizzato dall’associazione culturale Lìberos con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e della Fondazione di Sardegna e con la main sponsorship di GAXA e Tiscali. Media Partner Sardinia Post.