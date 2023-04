ELISOCCORSO AREUS e SARDEGNA RICERCHE sperimentano insieme nuove tecnologie

AREUS, supportato da SARDEGNA RICERCHE, ha avviato un innovativo progetto di ricerca per facilitare gli interventi di soccorso in condizioni meteo difficili.

Ricercare soluzioni innovative che migliorino radicalmente la qualità del servizio di Emergenza Urgenza 118 e dell’elisoccorso, soprattutto in condizioni difficili nella normale operatività. È tra gli obiettivi dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza che dal 2018 ha il compito di coordinare i servizi e le attività sanitarie secondo quanto previsto dalla legge, dal piano sanitario regionale e dalle direttive della Giunta Regionale. Nell’ambito di tali attività, AREUS – supportata da Sardegna Ricerche – nel 2019 ha presentato a finanziamento un progetto di appalto pre-commerciale volto alla ricerca applicata e allo sviluppo tecnologico di soluzioni innovative per il volo di soccorso HEMS in condizioni meteo-ambientali limite.

L’appalto pre-commerciale denominato HEMS+ è stato finanziato da Sardegna Ricerche con 1.684.616 euro di risorse dell’azione 1.3.1 dei Fondi del POR FESR 2014-2020 e, avviato nel marzo del 2020, ha visto il completamento della progettazione e dello sviluppo prototipale da parte di tre operatori di mercato, titolari della relativa proprietà intellettuale ed industriale. Il progetto è nato nell’ambito di un bando finalizzato a soddisfare i fabbisogni d’innovazione tecnologica della pubblica amministrazione attraverso lo strumento degli appalti pre-commerciali.

A fronte della selezione di due finalisti per la fase conclusiva dell’appalto pre-commerciale, AREUS potrà concretamente sperimentare e valutare in campo le due tecnologie innovative, che promettono, anche in modo complementare, di migliorare significativamente la sicurezza e l’efficacia dei voli di soccorso in condizioni avverse, come ad esempio durante le tempeste o in presenza di nebbia densa.

advertisement

I prototipi selezionati saranno sperimentati in contesti operativi reali individuati presso l’elisuperficie dell’Ospedale di Nuoro e dell’Ospedale di Olbia.

“Di concerto con Sardegna Ricerche, organismo intermedio del POR FESR 2014-2020” è il commento di Simonetta Bettelini Direttore Generale AREUS, “operiamo affinché i risultati di tale progetto, travalicando i confini regionali e nazionali, possano determinare importanti ricadute scientifiche, tecnologiche e di business nell’ambito del soccorso elicotteristico europeo, anche alla luce della recente regolamentazione EASA a supporto della sicurezza delle operazioni di volo”.

“Con gli appalti pre-commerciali Sardegna Ricerche riesce a dare una risposta concreta alla necessità di innovazione tecnologica della pubblica amministrazione che sul mercato non trova risposte ad esigenze molto precise come nel caso del soccorso in condizione meteo avverse”, ha sottolineato Maria Assunta Serra, direttore generale di Sardegna Ricerche.

I risultati saranno presentati alla fine della primavera.

Per altre notizie di attualità clicca qui.