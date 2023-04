Einstein Telescope, Solinas: “Governo al fianco della Regione”

Einstein Telescope, il Presidente Solinas: “Governo al fianco della Regione. ET opera strategica che cambierà il futuro della Sardegna”.

Lo ha detto il Presidente della Regione, Christian Solinas, esperimento parole di apprezzamento per il sostegno dimostrato dal Governo, che, accompagnando le azioni della Regione, sta attivamente e concretamente supportando la candidatura italiana per la realizzazione dell’osservatorio di onde gravitazionali di quarta generazione a Sos Enattos.

“Il sostegno ancora una volta espresso dal Governo attraverso la ministra Annamaria Bernini, che alla Camera dei deputati ha illustrato le potenzialità del progetto parlando di ‘messa in sicurezza’ dell’iter più corretto per la realizzazione dell’Einstein Telescope grazie alla conversione del decreto legge-Pnrr che ha dato assoluta priorità a ET rispetto ad altri tipi di attività compresa la realizzazione di parchi eolici, conferma la strategicità del progetto per la Sardegna, per l’Italia e per l’Europa intera”.

