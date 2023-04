Doppio appuntamento con la danza il prossimo fine settimana a Sa Manifattura. La danzatrice e coreografa Lucrezia Maimone porta in scena “Zoologia”, bestiario orrido e fantastico delle meraviglie. A seguire, Maurizio Montis propone “White Noise” in forma di studio

enerdì 28 e sabato 29 aprile sarà dalle 21 e domenica 30 dalle 19, si alterneranno sul palco di Sa Manifattura a Cagliari, due diverse proposte. La danzatrice e coreografa Lucrezia Maimone sarà protagonista dello spettacolo “Zoologia”; assolo prodotto dalla compagnia Oltrenotte di cui è fondatrice insieme all’ingegnere e scenotecnico Riccardo Serra; a seguire sarà la volta della compagnia Dance Factory con “White Noise”, primo studio di Maurizio Montis con Giuseppe Sanniu , Chiara Mura e Luca Cappai . Doppio appuntamento questo fine settimana con la rassegna organizzata da Fuorimargine , il Centro di Produzione di danza e arti performative della Sardegna. L’appuntamento di v, si alterneranno sul palco di Sa Manifattura a Cagliari, due diverse proposte. Lasarà protagonista dello spettacoloassolo prodotto dalla compagnia Oltrenotte di cui è fondatrice insieme all’ingegnere e scenotecnico Riccardo Serra; a seguire sarà la volta della compagnia Dance Factory con, primo studio dicon

Di differenti generazioni, Montis e Maimone sono artisti che provengono dall’Isola e che per la prima volta vengono sostenuti – in una fase della ricerca – da Fuorimargine, proprio come azione sul territorio del neonato centro di produzione.

Vincitore del Bando ABITARE 2022 di Equilibrio Dinamico (Andria), “Zoologia” è un progetto di ricerca coreografica per la creazione di diversi esseri immaginari di natura zoolatrica, divina; un bestiario delle meraviglie orrido e fantastico. Per raggiungere una connessione profonda con questa natura immaginaria, la performance ricrea l’habitat naturale e fantastico, in cui scenografia e luci diventano fondamentali per ricreare questo ambiente e far sentire a proprio agio la creatura.

Partendo dal significato letterale di “White Noise”, rumore bianco, ossia un “trambusto senza senso, fonte di distrazione, confusione”, con questo studio si va alla ricerca di ciò che più disturba la psiche dell’essere umano: la paura della morte. Quali sono le nostre reazioni di fronte a questa paura? Fuggiamo o ne siamo attratti? E cosa ci attrae? Il White Noise si traduce, quindi, in una costante e rumorosa riflessione sulla fine, le sue conseguenze e sulla nostra risposta ad essa.

Gli artisti

Lucrezia Maimone è una performer multidisciplinare attiva nella scena contemporanea nazionale e internazionale. Si è formata presso la Copenhagen Contemporary Dance School in Danimarca, la Escuela Internacional de Circo y Teatro CAU di Granada in Spagna e la Escuela Zirkozaurre di Bilbao nei Paesi Baschi.

Maurizio Montis inizia a studiare danza in Sardegna a 5 anni e molto presto prosegue il suo percorso in scuole del panorama internazionale; L’Academie de Danse Classique Princesse Grace de Monte Carlo, il London Studio Centre e la scuola del Teatro dell’Opera di Vienna. Appena diplomato lavora per 4 anni come primo ballerino nella compagnia del Balletto di Salisburgo diretta da Peter Breuer; e successivamente collabora con coreografi di fama internazionali. Christopher Marney ( New Adventures ), Kim Brandstrup ( Brooklyn Academy of Music e Operà Comique di Parigi ) e molti altri.

