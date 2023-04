CS Donazione Playcar a Unità spinale Ospedale Marino

Una console con adaptive controller per persone con disabilità donata da Playcar all’Unità spinale dell’Ospedale Marino

Il 4 aprile è dedicato alla Giornata Nazionale delle persone con lesione midollare, ricorrenza istituita nel 2008 e celebrata in tutte le Unità spinali di Italia. Playcar, il primo car sharing in Sardegna, vuole dare il suo contributo alla riabilitazione delle persone con questa importante problematica sanitaria che prevede degenze di lungo periodo con la consegna al reparto di Cagliari della console di gioco con scrivania regolabile elettricamente e quindi accessibile, display da 43 pollici, Xbox, con adaptive controller e i vari dispositivi esterni come interruttori, pulsanti e joystick per persone con disabilità. con videogames e simulatore di guida.

Cos’è un adaptive controller? E’ un accessorio che consente il collegamento di sensori, pulsanti, leve e sistemi di presa che simulano il più comune controller per i normodotati e che vengono appunto “adattati e personalizzati” in un percorso di terapia occupazionale a seconda della disabilità del paziente. Il percorso riprende nel gioco lo stesso che nella realtà è necessario attraverso joystick, leve e sensori per adattare un vero e proprio veicolo destinato all’utilizzo stradale.

La riabilitazione delle persone con lesione al midollo spinale è complessa ed è legata al raggiungimento degli obiettivi terapeutici, fisici, psicologici nonché legati all’identità individuale e sociale. La persona raggiunga la massima autonomia possibile compatibilmente con il livello di lesione e richiede un ruolo attivo. È necessario quindi offrire strumenti per sostenere il percorso riabilitativo.

Playcar sarà presente il 4 aprile all’Unità spinale dell’ospedale Marino della Asl di Cagliari, diretta dalla dott.ssa Roberta Coroforo, con iniziative in reparto e nello spazio esterno del presidio ospedaliero, dalle ore 10 alle ore 17.

Una giornata dedicata alla cura, riabilitazione e reinserimento sociale delle persone con lesione midollare che vede la partecipazione delle associazioni sportive delle discipline praticabili (tennis tavolo, rugby, handbike, vela), del Comitato paralimpico italiano e delle associazioni impegnate nel sostegno delle persone con disabilità.

