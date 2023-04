Cronaca CUS Tor Vergata – CUS Sassari

La formazione allenata da Giorgio Fresu ha infatti sconfitto 2-3 il CUS Tor Vergata, grazie alla doppietta di Capra e alla rete decisiva di Roberto Galante. I rossoblù ora si giocheranno il passaggio alla fase nazionale il prossimo 3 maggio agli Impianti Nazionali Universitari di San Giovanni.

Nel primo tempo le due squadre giocano una partita combattuta, ma senza creare particolari problemi ai due estremi difensori, che non devono compiere interventi particolari.

Al ritorno dagli spogliatoi, invece, parte bene il CUS Sassari: al 51′ Aini subisce fallo in area e l’arbitro decreta il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Capra che non sbaglia e firma la rete dello 0-1. Dopo la rete del vantaggio, gli ospiti continuano a premere il piede sull’acceleratore e 4′ più tardi lo stesso Capra si inventa un gol da cineteca che supera Taheri per lo 0-2.

Nonostante le due reti di svantaggio, il CUS Tor Vergata non demorde e al 62′ accorcia le distanze: sugli sviluppi di calcio d’angolo dopo un batti e ribatti, Isaia firma la rete dell’1-2. I ragazzi di mister Fresu provano a difendere il risultato, ma all’81’ il Tor Vergata trova la rete del 2-2 con Bei che con un tiro da fuori area supera l’incolpevole Desini.

Quando la partita sembra destinata a terminare in parità arriva la rete del nuovo vantaggio rossoblù: all’88’ Galante è abile a insaccare di testa il cross del compagno e l’attaccante dell’Ittiri Sprint trova la rete del definitivo 2-3.

Marcatori: 51′ Capra (R) (CS), 55′ Capra (CS), 62′ Isaia (CTV), 81′ Bei (CTV), 88′ Galante (CS)

CUS Tor Vergata: Taheri, Amorese, Ciuffa, Neffati, Perone, Cacciotti, Buenka, Bei, Rizzuti, Toro, Isaia

CUS Sassari: Desini, Puggioni, Mangatia, Angioi, Desole, Simula, Greco, Columbu (1′ st Capra), Galante, Deriu, Aini