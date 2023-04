Cossatzu-Tascusì, la Regione stanzia i fondi

“Per il completamento dei lavori su questo tratto stradale ho preso un impegno preciso – dichiara l’assessore Saiu – abbiamo lavorato per individuare le risorse necessarie e oggi, con l’assegnazione ufficiale dei fondi e l’individuazione del soggetto attuatore dell’intervento, abbiamo compiuto un passo avanti fondamentale verso la ripresa dei lavori”.

La Giunta Solinas, su proposta dell’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, ha approvato l’assegnazione di 6,2 milioni di euro per il completamento della Cossatzu-Tascusì, la strada di collegamento tra il bivio di Aritzo (SS 295) e il passo di Tascusì (SP 7). “Per il completamento dei lavori su questo tratto stradale ho preso un impegno preciso – dichiara l’assessore Saiu – abbiamo lavorato per individuare le risorse necessarie e oggi, con l’assegnazione ufficiale dei fondi e l’individuazione del soggetto attuatore dell’intervento, abbiamo compiuto un passo avanti fondamentale verso la ripresa dei lavori”.

Il primo passaggio risale a novembre scorso: “Pochi giorni dopo il mio insediamento – prosegue l’assessore regionale dei Lavori Pubblici – ho incontrato l’amministratore straordinario della Provincia per fare il punto sulla situazione della Cossatzu-Tascusì. In quella circostanza le risorse necessarie al completamento dell’intervento sono state quantificate in 6 milioni e duecentomila euro, richiesta poi formalizzata con nota ufficiale trasmessa dalla Provincia di Nuoro agli uffici dell’assessorato. Da quel momento abbiamo iniziato una ricognizione delle risorse disponibili e individuato una quota eccedente e non ancora impegnata della dotazione finanziaria di cui alla legge regionale 40 del 2018. Risorse nuove quindi, che prima non c’erano. Fino al mio arrivo, infatti, non erano previsti programmi di spesa sulla Cossatzu-Tascusì. In Commissione del Consiglio regionale, l’8 marzo scorso, ho avuto poi modo di relazionare nel dettaglio il lavoro portato avanti. In quella occasione, infatti, ho reso noto il reperimento delle nuove risorse da parte dell’assessorato”.