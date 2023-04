Corso “Gli effetti del digitare sui bambini e come proteggerli”

Il Corso si terrà Martedì 18 e Mercoledì 19 Aprile, dalle 17:00 alle 19:30, presso l’agriturismo Sa Mandra.

È diventata la normalità vedere bambini e ragazzi sempre davanti ad uno schermo: al ristornate con il tablet, a scuola con il cellulare, a casa con giochi considerati educativi o videogame violenti.

Purtroppo, si è totalmente ignari dei gravissimi danni permanenti che causa l’utilizzo eccessivo di smartphone e tablet: crea dipendenza, compromette lo sviluppo delle loro risorse neuronali, li rende apatici, svogliati e compromette sia il rendimento scolastico che la socializzazione.

È stato un processo così veloce e forte che non abbiamo avuto il tempo di abituarci, anziché utilizzarli li subiscono.

Da una parte la scuola tratta in maniera marginale questi temi, dall’altra i genitori non conoscono le piattaforme che frequentano i figli o gli effetti negativi che causano. Nel mezzo, i figli, che si trovano da soli ad affrontare piattaforme e social che lottano ogni giorno per la loro attenzione e il loro tempo, sfruttando la neuroscienza e le leve psicologiche. Se riescono ad attrarre anche noi adulti, figuriamoci bambini e ragazzi.

Il risultato è che si ritrovano ad affrontare un mondo sconosciuto, da soli e indifesi. Dopo pochi mesi, diventa un’abitudine, poi una necessità e infine può sfociare in dipendenza o in altri problemi precedentemente menzionati.

È fondamentale proteggerli, dare loro un’educazione digitale di prim’ordine, guidarli in questo nuovo mondo così affascinante e insidioso allo stesso tempo. Per questo abbiamo deciso di promuovere un corso di educazione digitale per genitori di bambini sotto i 13 anni.

Il corso, svolto dal coach di benessere digitale Gavino Puggioni, mira a:

Aumentare la consapevolezza sui gravi danni che causano i dispositivi digitali ai bambini a livello: fisico, psicologico, relazionale e sul rendimento scolastico;

Apprendere come i dispositivi e le piattaforme li attraggono in modo subdolo e come evitarlo;

Guidare i genitori a stabilire un piano di benessere digitale in casa, per favorire un utilizzo moderato e consapevole;

Proteggerli, creando un ambiente sicuro, utilizzando sistemi di parental control e trovando un equilibrio stabile con la vita reale;

Promuovere un utilizzo positivo e stimolante dei dispositivi digitali, per farli diventare un punto di forza e non un ostacolo nella loro vita.

Il corso si terrà Martedì 18 e Mercoledì 19 Aprile, dalle 17:00 alle 19:30, presso l’agriturismo Sa Mandra. Si svilupperà in due moduli da due ore e mezza ciascuno. Verranno trattati i seguenti argomenti:

Il digitale e le conseguenze negative a livello psico-fisico e sul rendimento scolastico; Come i dispositivi digitali ti attraggono e come proteggerli; Come guidare i bambini in un percorso di educazione digitale; e come stabilire un piano di benessere digitale in casa; Utilizzo sistemi di Parental Control.

Relatore: Gavino Puggioni – Coach di benessere digitale e fondatore di “Logout Livenow”, primo tour operator digital detox in Europa. Referente per la Regione Sardegna del Movimento Etico Digitale.

A chi è rivolto: genitori dei bambini tra i 6 e i 13 anni. Aperto a tutti, genitori di bambini di età diversa, educatori, insegnanti, curiosi.

Prenotazione obbligatoria: chiamare o scrivere al 3347894588 o al 3209687641

