Copagri: Vinitaly, migliaia di wine lover conquistati dalla varietà e dalla qualità dei vini delle cantine associate

Battista, grande riscontro di pubblico e buyer nello spazio espositivo Copagri, teatro di incoming, wine tasting e showcooking

Copagri: Vinitaly, migliaia di wine lover conquistati

Verona, 5 aprile 2023 – Migliaia di wine lover e di appassionati hanno affollato, dunque, lo spazio espositivo della Copagri alla 55^ edizione del Salone internazionale dei vini e distillati Vinitaly, che è stato teatro di numerose iniziative; senza contare, inoltre, gli incoming con i buyer esteri, i wine tasting, gli showcooking e i tanti momenti di confronto con i tanti rappresentanti delle istituzioni che hanno potuto degustare e apprezzare la grande varietà e qualità dei vini messa in mostra dall’ampia selezione delle cantine associate presenti.

Particolare interesse hanno suscitato, dunque, le degustazioni organizzate dalla Confederazione, così come gli approfondimenti legati ai temi di maggior interesse inerenti al comparto vitivinicolo, quali:

la certificazione di qualità e sostenibilità, senza dimenticare, inoltre, la consulenza, oggetto di un accordo siglato dalla Copagri con SEF Consulting; che va ad aggiungersi al protocollo siglato nell’ambito della fiera con DNV e Valoritalia.

Confronti istituzionali

Di grande rilevanza anche i confronti istituzionali, dei quali sono stati protagonisti, fra gli altri, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, i sottosegretari all’agricoltura Luigi D’Eramo e Patrizio La Pietra e, infine, i presidenti delle commissioni agricoltura del Senato Luca De Carlo e della Camera Mirco Carloni.

Tutte le foto degli incontri, delle degustazioni e delle iniziative della Copagri sono consultabili cliccando qui.

“Siamo molto soddisfatti del grande riscontro fatto registrare dal nostro spazio in termini di pubblico e da parte dei buyer internazionali, che hanno avuto la possibilità di toccare con mano la straordinaria varietà e qualità dei vini presentati e messi in mostra delle cantine del Belpaese; è proprio per valorizzare il grande lavoro portato avanti quotidianamente dai tanti vitivinicoltori che fanno grande il Made in Italy nel mondo che la Copagri ha siglato degli accordi di collaborazione per promuoverne la qualità e la sostenibilità”,

sottolinea il presidente della Copagri Tommaso Battista.

I vini e i prodotti in vetrina sono stati offerti da:

Società Agricola Torri Cantine di Torano nuovo (TE); Azienda Agricola Perretti di Montefalcione (AV); Azienda Vinicola Cardinale di Taurasi (AV); Cantina Villa Pigna di Offida (AP);

Aziende agricole: Marchetti di Ancona; Colleluce di Serrapetrona (MC); Maglio di Barletta; Armonja di Bari; Niuge di Nughedu Santa Vittoria (OR);

Cantine Carboni di Ortueri (NU); Cantine Biboi di Sorgono (NU); Azienda Agricola Todaro di San Giuseppe Jato (PA); Azienda Vitivinicola Rocca Busambra di Monreale (PA); Casa Allora di Palermo;

Cantine: Dagradi di Cigognola (PV); Cavaliere del Garda di Desenzano del Garda (BS); Carlo Alberto Negri di Mezzane di Sotto (VR);

infine, Azienda Agricola Zecchinelli di San Giorgio di Valpolicella (VR).