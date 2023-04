Convegno con l’Assessore Regionale Turismo a Villa Domi

A Villa Domi confronto con l’Assessore regionale Casucci: proposte sul tema “ambiente e culture, per un turismo di qualità “

Il Turismo come lo abbiamo sempre immaginato e come “sarà”.

Non solo mare, sole e terme ma ambiente, cultura, arte, gran gusto, eccellenze; volando dalle idee messe in campo per migliorare e qualificare l’offerta, alle proposte operative.

Dall’isola d’Ischia, volano dell’economia turistica campana, può ripartire su scala internazionale una grande azione di rinnovamento delle filosofie di mercato; e degli strumenti necessari oggi più che mai necessari alla evoluzione della offerta turistica campana.

Per comprendere l’importanza dell’alternativa alla vacanza “sole, mare, terme” quanto incidono invece proprio Ambiente e Culture nel bilancio complessiva del mercato turistico regionale?

Basta fare riferimento alla stagione passata e verificare, numeri alla mano, quanto ha influito sul turismo nel Golfo di Napoli e ad Ischia anche, il fattore “Procida Capitale Italiana del Turismo”.

Di questo ed altro se ne è discusso in maniera finalmente propositiva a Napoli, all’incontro/confronto che si è svolto nella cornice del palazzo “Villa Domi”; e che è stato presieduto e concluso dall’Assessore Regionale alla Semplificazione Amministrative e il Turismo Regione Campania, Felice Casucci.