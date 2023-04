Conto Deposito sempre più conveniente: il guadagno netto aumenta fino al +6% rispetto a febbraio 2023

Milano, aprile 2023- Il Conto Deposito è oggi lo strumento giusto per contrastare l’inflazione e aumentare il valore della propria liquidità. Diversi istituti finanziari hanno aggiornato le offerte per il Conto Deposito, proponendo condizioni sempre più vantaggiose per la clientela.

Come evidenziato dall’indagine dell’Osservatorio di SOStariffe.it e ConfrontaConti.it dello scorso febbraio, il guadagno netto garantito da quest’investimento è aumentato del +372% nel confronto con il 2022.

Rispetto a febbraio, inoltre, si registra oggi un ulteriore aumento della convenienza con una crescita del +6% per gli investimenti di media e lunga durata.

Conto Deposito sempre più conveniente

Cresce la convenienza del Conto Deposito per i risparmiatori. La conferma arriva dai dati raccolti dall’Osservatorio SOStariffe.it e ConfrontaConti.it che, con l’indagine di febbraio 2023 aveva già evidenziato un notevole incremento del guadagno netto derivante da questo tipo di investimento rispetto al 2022. Negli ultimi mesi, particolarmente turbolenti per il settore bancario internazionale, con i casi Silicon Valley Bank e Credit Suisse che hanno popolato le prime pagine della cronaca economica, il Conto Deposito ha rafforzato la sua convenienza.

A confermare questi dati sono le nuove rilevazioni dell’Osservatorio; che, confrontando i dati di febbraio con quelli di inizio aprile 2023, ha registrato un leggero incremento del tasso di interesse medio proposto dalle banche sui depositi.

Questo dato si traduce in un incremento del guadagno netto derivante dal Conto Deposito; che cresce fino al +6% scegliendo investimenti a medio e lungo termine.

Investire in un Conto Deposito, quindi, si conferma una scelta vincente:

sia per l’assenza di rischi (grazie alla copertura fino a 100.000 euro del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi); che per un tasso di interesse in costante crescita.

Conto Deposito: continua la crescita dei tassi di interesse

I dati raccolti dalla nuova indagine dell’Osservatorio confermano una sostanziale crescita della convenienza del Conto Deposito nelle ultime settimane.

Rispetto ai dati dello scorso febbraio, infatti, il tasso lordo medio garantito dalle banche è cresciuto fino ad un massimo di +0,12 punti (in caso di vincoli a 12 mesi).

Questa crescita segue il forte aumento del tasso medio già registrato dalla precedente rilevazione con il confronto tra i dati di inizio 2023 e inizio 2022 in cui si evidenziava un miglioramento fino a +1,7 punti su base annua (nel caso dei vincoli a 18 mesi).

L’aumento del tasso medio si traduce in un aumento del guadagno netto derivante dall’investimento. In caso di vincoli a 12 mesi e 18 mesi, infatti, scegliere un Conto Deposito garantisce oggi un guadagno maggiore del 6%.

Per gli investimenti di breve durata, con vincolo di 6 mesi, si registra, invece, una crescita minima del guadagno netto (+2%).

Sostanzialmente stabili tutti gli altri parametri con una crescita margina del deposito minimo richiesto e un leggero calo dell’imposta di bollo media in 2 casi su 3 (dovuto ad un aumento dei conti con imposta di bollo a carico della banca).

È il momento giusto per scegliere un nuovo Conto Deposito

La crescita del tasso di interesse lordo medio applicato dalle banche ai depositi continua.

Questo trend conferma la convenienza di investire in un Conto Deposito per incrementare il valore della propria liquidità in sicurezza, con la certezza di poter beneficiare di un rendimento sensibilmente superiore rispetto allo scorso anno.

I dati di aprile 2023 evidenziano come, ad oggi, un investimento di questo tipo possa aprire le porte a un guadagno consistente.

Dichiarazioni

Paolo Benazzi, General Manager di SOStariffe.it e ConfrontaConti.it, sottolinea:

“In un contesto di forte instabilità per i mercati finanziari, oggi il Conto Deposito rappresenta per i risparmiatori una vera certezza.

I dati raccolti dall’Osservatorio ad inizio aprile ci confermano come, nonostante i recenti avvenimenti che hanno colpito il settore bancario, puntare sul Conto Deposito sia una scelta vincente, sia per investimenti di breve durata che per investimenti a lungo raggio, pensati per massimizzare il guadagno”.

La convenienza dell’investimento è evidente. Continua Benazzi: “Rispetto allo scorso anno, infatti, il rendimento è nettamente superiore e il tasso medio, tra febbraio e aprile, si conferma ancora in crescita. Viene anche confermata la possibilità per i risparmiatori di puntare su investimenti svincolabili, per gestire con maggiore flessibilità la propria liquidità.

La sicurezza, garantita dalla protezione del Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi, e il tasso di interesse in continua crescita rendono oggi il Conto Deposito un investimento sicuro e conveniente, per piccoli e grandi risparmiatori”.

Il mercato bancario propone un numero sempre maggiore di soluzioni per accedere al Conto Deposito con la possibilità di puntare su investimenti vincolati e non vincolati, di breve o di lunga durata. Per un quadro completo sulle migliori opzioni di risparmio è possibile consultare lo strumento di confronto online di Conti Deposito di ConfrontaConti.it e di SOStariffe.it