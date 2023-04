Consorzio Pecorino Romano, progetto Life Magis: convegno a Macomer

Pascoli sostenibili e produzioni sempre più green a tutela dell’ambiente e del consumatore. É questo l’obiettivo del progetto europeo a cui ha aderito il Consorzio per la tutela del Pecorino Romano. Dei risultati ottenuti si parlerà domani (venerdì 21 aprile), a partire dalle 10.30, in un convegno organizzato nella sala delle ex caserme Mura in via Gramsci 123 a Macomer (Nuoro). Interverranno Legacoop, Confindustria, rappresentanti di Enea, Cnr, Ministero dell’Agricoltura e del Made in Italy e soci del Consorzio che hanno aderito al progetto.

Il progetto Life Magis – Made Green in Italy Scheme, co-finanziato dal programma LIFE dell’Unione europea, supporta la diffusione del Made Green in Italy (MGI), uno schema di valutazione e comunicazione ambientale che si pone l’obiettivo di valorizzare i prodotti italiani con le migliori prestazioni ambientali e che si basa sul metodo europeo Product Environmental Footprint (PEF).

Il Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano è uno dei partner di Life Magis. Durante il progetto ha sperimentato l’applicazione di MGI e PEF nella propria filiera.

Progetto Life Magis: i dettagli del convegno

“Il lato verde del Made in Italy – Progetto Life Magis”. Questo il titolo del convegno in programma domani, venerdì 21 aprile, alle 10.30, nella sala delle ex Caserme Mura in via Gramsci 123 a Macomer.

Il Consorzio di Tutela, in collaborazione con Legacoop Sardegna e Confindustria Sardegna, durante questo incontro esporrà l’esperienza fatta e i risultati ottenuti.

Dopo l’introduzione a cura di Gianni Maoddi, presidente del Consorzio Pecorino Romano, interverranno gli omologhi Claudio Atzori (Legacoop) e Giovanni Bitti (Confindustria Sardegna centrale)

A illustrare l’esperienza Life Magis nella filiera del Pecorino Romano DOP sarà Gianfranco Gaias.

Prenderanno parola anche Lorenzo Sanna (F.O.I. s.r.l.), Salvatore Palitta (Latteria Sociale Coop. La Concordia) e Antonio Domenico Mura (Sardaformaggi S.p.A.).

Del tema “Made Green in Italy – Uno strumento per la transizione ecologica delle imprese” parlerà Fabio Iraldo (Segreteria Tecnica MASE – Schema Made Green in Italy); “L’ esperienza Life Magis nello sviluppo e nell’uso delle Regole di Categoria di Prodotto” sarà illustrata da Sara Cortesi (ENEA – Laboratorio Valorizz. delle risorse nei sistemi produttivi e territoriali) e da Enrico Vagnoni (CNR – Istituto per la BioEconomia).

Prima del dibattito finale interverranno, per esporre il trasferimento dell’esperienza Life Magis alle altre filiere del territorio, Pier Luigi Pinna (Vicepresidente Confindustria Nord Sardegna), Daniele Caddeo (Responsabile Legacoop Agroalimentare), Giorgia Calia (Sustainability & Operational Quality Assurance presso METRO Italia S.p.a) e Massimiliano Toffanin (Direttore Commerciale e Marketing presso Gruppo SIGMA).

L’evento si può seguire al link: https://us02web.zoom.us/j/86330110464?pwd=V3BMcW9IYmdjYzlGcnpJZnU1N1lFQT09

