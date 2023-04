Concorso a premi sull’Agnello di Sardegna IGP

Un concorso a premi, con risposta ad alcune domande sull’Agnello di Sardegna Igp. La possibilità di vincere degli utili utensili che arricchiranno la cucina con gli strumenti necessari alla preparazione di una delle carni più prelibate del bacino del Mediterraneo.

Iniziativa promossa dal Consorzio di Tutela Agnello Igp di Sardegna. Nasce all’interno del progetto “Agnello di Sardegna IGP: buono, sano, garantito” finanziato nell’ambito delle politiche europee di promozione dei prodotti agroalimentari dentro e fuori i confini europei.

Progetto che mira non solo a una promozione del prodotto, ma anche a rafforzare nei consumatori italiani la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione, in particolare delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e del simbolo grafico che le rappresenta ed a comunicare ai consumatori le proprietà dei prodotti IGP e in particolare dell’IGP Agnello di Sardegna.

Per questo le domande a cui si sottoporranno i partecipanti al concorso, vertono soprattutto sulla conoscenza del marchio Igp che tutela la produzione dell’agnello di Sardegna, e sulle scelte che si fanno durante la spesa al supermercato o nelle botteghe sotto casa.

Partecipare è semplicissimo: da oggi, 1 aprile, fino al 20 aprile, basta collegarsi al sito https://agnellodisardegnaigp.eu/concorso-enjoy-its-from-europe/. Rispondere a un breve questionario, indicando i propri dati personali. Scegliere tra i due premi (due set che si compongono, il primo, tagliere in bambù, coltello da cucina e sacchetto con spezie. Il secondo di grembiule da professionisti e cappellino) e attendere l’estrazione dei premi. In palio ci sono 20 set che saranno assegnati con la supervisione di un notaio.

“L’agnello di Sardegna Igp è tra le produzioni protagoniste di una rivoluzione etica. Spiega il presidente del Contas Battista Cualbu. Che ci sta portando in tutto il mondo a rivedere stili alimentari che oltre a fare male alla salute delle persone, fanno male alla salute del pianeta. Oltre a essere una produzione di qualità la carne ovina sarda, è anche una produzione che rispetta l’ambiente da sempre. Ma ora questo è stato certificato da un importante premio arrivato grazie al progetto Life Green Sheep che ha l’obiettivo di ridurre l’impronta di carbonio della carne e del latte ovino del 12% entro 10 anni. Parliamo quindi di sostenibilità. Per il consumatore finale questo è molto importante, perché con il suo acquisto sta facendo una scelta green, una scelta che rispetta l’ambiente. Con la certezza di un marchio europeo a garanzia”.

Il consumatore può quindi già da subito assicurare la propria partecipazione al concorso e provare a vincere i premi in palio rispondendo a sei semplici domande. Che permetteranno la partecipazione. Lo invitano indirettamente a una riflessione sulla importanza di accostarsi a prodotti con marchi che assicurano certezza su qualità e provenienza.

“Il concorso che vede in prima linea proprio i consumatori finali. Spiega Alessandro Mazzette, direttore del Consorzio di Tutela dell’Agnello di Sardegna Igp. Vuole appunto essere una maniera leggera e giocosa per aumentare consapevolezza nelle scelte che facciamo ogni giorno. Leggere le etichette, ricercare la provenienza delle materie prime, dev’essere un esercizio a cui ci dobbiamo abituare sempre più spesso non solo per il gusto che portiamo in tavola, ma anche per l’ambiente, l’economia e la nostra salute”.

