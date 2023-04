Con Deinas la Sardegna pagana vola in Europa. Rita Atzeri sul palco il 14 e il 15 aprile a Budapest

Il patrimonio archeologico e l’antico culto della Dea madre della Sardegna volano in Ungheria grazie al progetto Identity Lab del Centro di intervento teatrale Il crogiuolo diretto da Rita Atzeri, in collaborazione con l’AITEF regionale Sardegna e con il Circolo dei Sardi in Ungheria.

Lo fa con un doppio appuntamento rivolto agli alunni del liceo Santo Ladislao di Budapest; la mattina di Venerdì 14 e sabato 15 aprile alle ore 10:00, e con un terzo incontro, aperto a tutti e in particolare ai giornalisti ungheresi, nel pomeriggio di sabato 15 (ore 15.00, nella sala dell’hotel Benczùr, 35 Budapest Utca). Come poche settimane fa a Valencia e prima ancora a Copenaghen e Berlino, sarà Deinas il chiavistello per schiudere anche a Budapest le porte della Sardegna pagana.

Spetterà a Rita Atzeri introdurre il progetto culturale finalizzato a far conoscere le meraviglie dell’archeologia isolana all’estero; presentando il libro fotografico con la drammaturgia di Clara Murtas; e gli scatti di Roberto Salgo; e il Cd musicale firmato da Stellan Veloce e Giorgio Spiga. Sempre Rita Atzeri darà poi corpo e voce alla performance.

Deinas, Quadri della Sardegna Pagana, replicata a Budapest in forma di concerto, con Orietta Puggioni alle launeddas. Nel corso della serata, aperta da Tonino Casu, presidente regionale AITEF Sardegna, interverranno il presidente del circolo dei Sardi in Ungheria Giacomo Piana e Sandro Atzori, per un inquadramento storico del periodo nuragico.

