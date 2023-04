Comune di Pula – Giornata di formazione nella Laguna di Nora per gli allievi del Corpo Forestale

Sabato mattina, la Laguna di Nora ha ospitato un’importante giornata formativa rivolta agli allievi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale che da oltre un mese, tra la sede di Sardegna Ricerche e la Stazione Forestale di Pula, frequentano il corso di formazione del personale.

La giornata è stata organizzata dalla Rete Regionale per la conservazione della fauna marina. Ha visto 96 future agenti del Corpo Forestale affrontare i temi dell’ecosistema marino lagunare e la salvaguardia delle specie marine protette.

Sotto la guida degli esperti del CEAS e del CRTM di Nora gli allievi hanno fatto esperienze pratiche sul soccorso della fauna marina in difficoltà.

advertisement

È stata una mattinata densa di contenuti e attività pratiche, iniziata dopo i saluti dell’Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente, Marco Porcu, del Sindaco Walter Cabasino e del Direttore Ceas, Giuseppe Ollano, che hanno fatto gli auguri agli allievi per il compito importante che li attende.

Presenti anche l’Ing. Elisa Mocci, Funzionaria Assessorato della Difesa dell’Ambiente; Emanuele Farneti, Consulente Assessorato della Difesa dell’Ambiente; Michele Pisano, Ufficio Gabinetto; Stefano Deidda e Eleonora Pili, Assessore all’Ambiente e Consigliera di Maggioranza del Comune di Pula e Augusto Porceddu, Vicepresidente della Fondazione Pula Cultura Diffusa.

L’incontro è stato un’occasione per parlare anche di erosione costiera. Inoltre, per effettuare un sopralluogo nel Parco Archeologico di Nora – spiega il Sindaco Walter Cabasino che, tra l’altro, sul problema ha avuto un incontro in Regione nei giorni scorsi – sono necessari interventi strutturali e duraturi per contrastare definitivamente il problema. Alcuni edifici, come le terme a mare, il foro romana, la basilica cristiana e il quartiere punico, rischiano la rovina. Non possiamo permettere che pioggia e mareggiate cancellino un pezzo importante della storia del nostro territorio.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui