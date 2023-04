Coldiretti, Terranostra Cagliari: Giusy Brogi è la nuova presidente

Al predecessore Gianfranco Marongiu i ringraziamenti dell’associazione per il lavoro svolto

Giusy Brogi è la neopresidente di Terranostra Cagliari, associazione che fa capo a Coldiretti Cagliari e che si propone di promuovere e sostenere l’attività agrituristica, il territorio e l’ambiente.

Responsabile insieme ai quattro fratelli dell’agriturismo Santu Marcialis di Soleminis, è stata eletta nel corso della giornata odierna, durante l’assemblea indetta per il rinnovo del consiglio direttivo. Resterà in carica per cinque anni.

Prende il posto di Gianfranco Marongiu (agriturismo Agricantus di Capoterra). L’ormai ex presidente riceve i più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni. Un impegno profuso, in primis, per consolidare la crescita dell’associazione e a sostenere gli agriturismi del territorio.

Terranostra Cagliari: il nuovo consiglio direttivo

Come anticipato nelle righe precedenti, l’assemblea riunitasi quest’oggi – lunedì 17 aprile – ha definito il nuovo consiglio direttivo di Terranostra Cagliari.

Oltre alla neopresidente Brogi, ne faranno parte: la vice presidente Elisabetta Secci (agriturismo Donne rurali di Villamassargia) e i consiglieri Elena Corona (agriturismo Sa Perda Marcada di Arbus), Massimiliano Salis (Su Lilloni di Villa San Pietro), Gianfranco Marongiu (agriturismo Agricantus di Capoterra), Maria Contu (agriturismo Minni Minni di Castiadas), Marisa Zedda (agriturismo Monte Gruttas di Castiadas), Vittoriana Murgioni (Il Su Nuraghe di Muravera) ed Elisa Pinna (agriturismo S’Isca Manna di Serdiana).

