Coldiretti Sardegna: la Pasqua nei mercati Campagna Amica è ancora più dolce

Da Nord a Sud, domani, oltre la spesa con Campagna Amica anche esposizioni, degustazioni e consigli per i pranzi di festa

Da nord a sud dell’isola la Pasqua sarà ancora più dolce. Nei mercati Campagna Amica, domani 8 aprile, sarà un sabato all’insegna dei dolci tipici della tradizione tra pardulas, seadas e tanto altro. Saranno compresi momenti di degustazioni, esposizioni e consigli pratici per idee da portare ai pranzi del weekend del 9 e 10 aprile. I prodotti tradizionali sardi saranno infatti tra i più gettonati per queste festività. I mercati di Coldiretti sono pronti a offrire ancora una volta tutta la ricca scelta su prodotti sani, di qualità e legati al buon cibo sardo.

Appuntamenti in programma

Il calendario degli appuntamenti di domani è ricchissimo. A Oristano al Mercato Campagna Amica di via degli Artigiani (dalle ore 9.30 alle ore 12.30) sarà il momento della promozione e vendita di pardulas e seadas, realizzati in collaborazione con l’agriturismo ‘Sa Tanchitta’ di Ula Tirso. Sempre a Oristano al mercato Campagna Amica sarà possibile avere spiegazioni, aneddoti e consigli sulla preparazione dei dolci. A Sassari presso il Mercato coperto Luna & Sole di via Romita ed il Mercato Emiciclo Garibaldi (dalle ore 10 alle ore 12) ci sarà spazio per le esposizioni e degustazioni di dolci tipici tradizionali di Pasqua. A Nuoro, al Mercato coperto EXME, si potranno acquistare i dolci preparati dalla cuoca contadina Graziella Fele, dell’Agriturismo Camisadu. Graziella Fele darà anche consigli pratici e idee gustose per i pranzi delle feste. A Quartu Sant’Elena. presso il Mercato Campagna Amica di Pitz’e Serra (dalle ore 10), sarà possibile assistere alla presentazione del dolce Pasquale tipico locale. Ci saranno anche pardule e pane con l’uovo di gallina cotto al forno.

