Coldiretti Nord Sardegna: olio extravergine sardo sempre più apprezzato da consumatori e mercati

Accademia olearia protagonista con i premi”Sirena d’oro”,”Best Italian Evoo” e al 14° concorso nazionali oli extravergini

L’olio extravergine della Sardegna continua a guadagnare nuovi successi. E’ inoltre sempre più apprezzato dai consumatori e dai mercati nazionali. Una qualità riconosciuta a 360 gradi a partire dalla materia prima per arrivare alle bottiglie delle aziende agricole ‘Made in Sardinia’. Soprattutto, arriva alle bottiglie dell’Organizzazione regionale dei produttori olivicoli (Apos) che fa riferimento a Coldiretti Sardegna. Tra le tante aziende di eccellenza, spicca l’Accademia Oleraia. L’ azienda continua infatti a fare incetta di premi per i suoi prodotti.

I premi

Gli ultimi riconoscimenti per l’azienda di Alghero sono arrivati agli ESAO Awards 2022/23 con il “Best Italian EVOO” assegnati dalla Scuola Superiore dell’Olio d’Oliva, per “Riserva del Produttore” Sardegna DOP (primo premio) e “Gran Riserva Giuseppe Fois” (secondo premio). A Sorrento, nel corso dell’edizione 2023 (lo scorso 15 aprile), ha ricevuto il premio “Sirena d’Oro”, una delle manifestazioni più importanti per il settore. In ultimo (sabato 22 aprile), l’Accademia Olearia nel corso del 14° concorso nazionale degli oli extravergini di oliva italiani, ha strappato i primi premi per “L’Oro d’Italia le gocce d’oro” e “L’Oro del Mediterraneo” con il suo Fruttato intenso.

All’appuntamento di Sorrento, in particolare, sono arrivati quest’anno per l’Accademia Olearia, il premio “Sirena d’Argento” per l’olio extra vergine “Sardegna BIO DOP”, la Sirena di Bronzo per l’olio extra vergine “Riserva del produttore” Sardegna DOP. Non ultimo, per la categoria Fruttato intenso, è arrivata all’Accademia Olearia la Gran menzione per la sua Dop Sardegna.

“Questi nuovi riconoscimenti sono molto importanti per la nostra azienda. Vede così affermarsi il nome “Sardegna Dop” e le sue eccellenze “. Queste le parole di Antonello Fois, titolare, insieme al fratello Alessandro, dell’azienda agricola olivicola biologica di Alghero, Accademia Olearia e presidente dell’Op olivicola Apos – Accademia Olearia. Da sempre ha infatti creduto nella valorizzazione del territorio e nella tipicità che questa terra riesce a imprimere alle sue produzioni.

Le parole del presidente e del direttore di Coldiretti Nord Sardegna

Per il presidente di Coldiretti Nord Sardegna, Battista Cualbu “il settore olivicolo sardo può vantare importanti aziende che producono un olio sempre più di qualità. Tali aziende stanno dando inoltre un forte impulso al comparto anche a livello nazionale”, sottolinea. “I premi ricevuti da una delle nostre aziende di eccellenza rappresentano un riconoscimento agli sforzi dei nostri agricoltori” commenta il direttore di Coldiretti Nord Sardegna, Ermanno Mazzetti. Continua:”Quello olivicolo è un comparto che ha ancora grandi margini di crescita, Per questo cerchiamo di offrire alle aziende il miglior sostegno possibile”.

I dati

Secondo una elaborazione Coldiretti Sardegna su dati dell’agenzia Laore (Rapporto 2021 sulla filiera olivicola-olearia) nel 2020 in Sardegna erano stati prodotti più di 440 mila quintali di olive e 5.805 tonnellate di olio. Nel 2020 il volume delle vendite dell’olio della Sardegna nella Gdo si è attestato a 1,3 milioni di litri (poco meno di 26 mila quelli della Dop). Ha prodotto inoltre un valore (sempre su Gdo) di oltre 6,5 milioni milioni di euro (di cui 383 mila per la Dop).

