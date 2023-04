Coldiretti Nord Sardegna. L’educazione alimentare si fa teatro

La Campagna Amica Nord Sardegna di Coldiretti porta in scena spettacoli per educare i più giovani ad un’alimentazione sana.

L’educazione alimentare diventa una pièce teatrale dove gli attori sono i bambini. È il nuovo progetto innovativo di Campagna Amica Nord Sardegna. Dopo averlo messo in scena a Sassari, venerdì è stata la volta di Olbia nel museo archeologico.

Settanta bambini della scuola dell’infanzia via Leonardo da Vinci, della direzione didattica 1° circolo di Olbia, travestiti da api, alberi, fiori e frutti hanno presentato il progetto. Sono stati coordinati dalla responsabile di Campagna Amica Nord Sardegna Lucia Oggiano e dalla referente locale di Coldiretti Nord Impresa Maria Bonaria Meloni. E’ la declinazione di un progetto nazionale di educazione alimentare. Dal 2019 il progetto è stato formalizzato con un protocollo sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione. Il fine è promuovere sostenibilità nell’alimentazione, economia circolare, green economy, agricoltura di precisione e digitale.

Ad assistere allo spettacolo circa 200 bambini e molti genitori delle scuole dell’infanzia di Olbia, insieme al direttore di Coldiretti Nord Sardegna Ermanno Mazzetti, il segretario di Coldiretti Olbia Marco Marrone, l’assessore alla Cultura Politiche educative, giovanili, sportive e pari opportunità del Comune di Olbia, Sabrina Serra, e la dirigente dell’istituto Leonardo da Vinci Giuseppina Anna Rita Pino.

“Il progetto adesso sarà portato nelle scuole dove protagonisti saranno sempre i bambini”. Lo spiega Lucia Oggiano. “Il modulo è composto da due giornate. Uno sarà in classe a scuola. L’altro,invece, in un mercato di Campagna Amica. Alla fine coinvolgeremo oltre 5 mila bambini di 8 Istituti scolastici dell’Infanzia e Primari del Nord Sardegna. Il progetto si concluderà con una grande festa della famiglia all’interno del mercato di Campagna Amica e la consegna degli attestati per tutti i bambini”.

