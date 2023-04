Coldiretti l’educazione alimentare si fa a teatro

L’educazione alimentare diventa una pièce teatrale dove gli attori sono i bambini. È il nuovo progetto innovativo di Campagna Amica Nord Sardegna che dopo averlo messo in scena a Sassari. Venerdì è stata la volta di Olbia nel museo archeologico.

Settanta bambini della scuola dell’infanzia via Leonardo da Vinci, della direzione didattica 1° circolo di Olbia. Travestiti da api, alberi, fiori e frutti hanno presentato il progetto.

La Sardegna a km0 coordinati dalla responsabile di Campagna Amica Nord Sardegna Lucia Oggiano e dalla referente locale di Coldiretti Nord Impresa Maria Bonaria Meloni. La declinazione di un progetto nazionale di educazione alimentare che dal 2019 è stato formalizzato con un protocollo sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione per promuovere sostenibilità nell’alimentazione, economia circolare, green economy, agricoltura di precisione e digitale.

Ad assistere allo spettacolo circa 200 bambini e molti genitori delle scuole dell’infanzia di Olbia. Insieme al direttore di Coldiretti Nord Sardegna Ermanno Mazzetti. Il segretario di Coldiretti Olbia Marco Marrone. Ma anche l’assessore alla Cultura Politiche educativo, giovanili, sportive e pari opportunità del Comune di Olbia, Sabrina Serra, e la dirigente dell’istituto Leonardo da Vinci Giuseppina Anna Rita Pino.

In conclusione: “Il progetto adesso sarà portato nelle scuole dove protagonisti saranno sempre i bambini, spiega Lucia Oggiano. Il modulo è composto da due giornate: uno in classe a scuola e l’altro in un mercato di Campagna Amica. Alla fine coinvolgeremo oltre 5 mila bambini di 8 Istituti scolastici dell’Infanzia e Primari del Nord Sardegna. Il progetto si concluderà con una grande festa della famiglia all’interno del mercato di Campagna Amica e la consegna degli attestati per tutti i bambini”.

