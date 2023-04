CNDDU, #PerNoilaLibertà: l’iniziativa per la Festa della Liberazione

Quale senso assume nel 2023 ricordare il 25 aprile? Tale interrogativo rimbalza tra media, semplici cittadini, magari anche studenti, dividendo, in alcuni casi, ma anche accendendo dibattiti forieri di confronto costruttivo. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani riflette rispetto al sommo valore di questa festività e parallelamente propone un’iniziativa di commemorazione di tale ricorrenza. Di seguito il comunicato a firma del presidente del CNDDU, prof. Romano Pesavento

“Riconoscere il valore inestimabile e intrinseco della Festa della Liberazione significa onorare chi ha permesso che l’Italia divenisse, con il contributo di molteplici forze politiche, anche contrastanti, una delle nazioni economicamente più progredite del secolo scorso e soprattutto un punto di riferimento per la democrazia.

Il 25 aprile un popolo fiaccato dalla fame e dalla miseria, dilaniato da scontri fratricidi che hanno insanguinato città e interi nuclei familiari, si è rialzato in nome della speranza e della fiducia in un mondo diverso. Un futuro più roseo ed equo per sé stessi e i propri figli. Un mondo in cui finalmente uomini e donne potessero lavorare insieme e votare, riconoscendosi nelle diverse forme di pluralismo politico.

Il 25 aprile l’Italia celebra la Liberazione di un intero popolo, ma anche la ritrovata libertà personale. La si deve custodire, come un tesoro prezioso. Ovunque esistano forme di oppressione dell’uomo sull’uomo e regimi liberticidi, si oltraggia il concetto stesso di umanità e dignità della persona.

Il 25 aprile ci ricorda che la vita umana ha valore solo se viene rispettata nelle sue prerogative e nella sua inalienabile individualità.

Il 25 aprile ci ammonisce: non esiste felicità senza libertà.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in considerazione della profonda importanza per la storia del nostro Paese del 25 aprile, propone il progetto #PerNoilaLibertà.

Consiste nella realizzazione di tavoli di confronto tra studenti in nome della solidarietà nazionale e del dialogo pacifico per celebrare i valori della libertà e della democrazia attraverso riflessioni e spunti personali da far eventualmente convergere ai nostri indirizzi email (coordinamentodirittiumani@gmail.com)”.

