Ciclo di conferenze “Le mille e un museo”

Laurent Bricault, Storico dell’Università Jean Jaurès di Toulouse presenta “La (ri)scoperta del tempio di Serapide a Cartagine”; evento presso il museo Archeologico nazionale Antiquarium Turritano di Porto Torres; giovedì 27 aprile 2023, alle 17.00

Laurent Bricault all’Antiquarium Turritano. Per il ciclo di conferenze “Le mille e un museo”, organizzato dalla Direzione regionale Musei Sardegna; anche in collaborazione con l’Università di Sassari; a cura di Luana Toniolo e della prof.ssa Paola Ruggeri; è in programma l’undicesimo incontro con i direttori dei più importanti musei italiani e stranieri; ci saranno anche i rappresentanti del panorama culturale nazionale e del mondo universitario e della ricerca. L’ospite del nuovo appuntamento, in calendario giovedì 27 aprile 2023, alle 17.00, al Museo Archeologico nazionale Antiquarium Turritano di Porto Torres, sarà lo Storico dell’Università Jean Jaurès di Toulouse, Laurent Bricault, con un intervento dal titolo: “La (ri)scoperta del tempio di Serapide a Cartagine”.

La rassegna intende raccontare le esperienze più innovative dei principali musei italiani e delle aree archeologiche in tema di valorizzazione, musealizzazione e coinvolgimento del pubblico.

Fino a giugno 2023, si alterneranno esponenti del mondo culturale e universitario; ciò avverrà con l’obiettivo di acquisire il prezioso contributo di chi opera sul campo.

Le conferenze verranno trasmesse in diretta streaming sui canali social di Facebook e You Tube della DRM.

I contenuti saranno disponibili on demand nelle piattaforme e sui canali di riferimento della DRM.

