Chiesi Farmaceutici S.p.A. completa l’acquisizione di Amryt Pharma Plc

L’acquisizione consente a Chiesi di ampliare l’accesso per i pazienti a trattamenti approvati e di promuovere lo sviluppo di nuove terapie per le persone affette da malattie rare.

advertisement

Chiesi Farmaceutici S.p.A. completa l’acquisizione di Amryt Pharma Plc

Parma Italia, Dublino Irlanda e Boston MA, 12 aprile 2023 – Chiesi Farmaceutici S.p.A. (“Chiesi”), gruppo biofarmaceutico internazionale orientato alla ricerca, ha annunciato oggi il completamento dell’acquisizione di Amryt Pharma Plc (“Amryt”) (Nasdaq: AMYT):

azienda biofarmaceutica globale con prodotti in fase commerciale, che si dedica all’acquisizione, allo sviluppo e alla commercializzazione di trattamenti innovativi per le malattie rare.

“Siamo entusiasti di accogliere la famiglia Amryt nella nostra azienda; con un’acquisizione che dimostra il nostro impegno nei confronti delle malattie rare, in linea con la strategia di crescita attraverso partnership, che vanno oltre la ricerca e lo sviluppo interni”,

ha dichiarato Giacomo Chiesi, Head of Chiesi Global Rare Diseases.

Da oggi, uniamo ufficialmente le nostre forze

“Amryt conta su una pipeline di prodotti unici e clinicamente differenziati e altri farmaci promettenti; e Chiesi, in qualità di Società Benefit certificata B Corp, dispone di un modello sostenibile e incentrato sul paziente; per rendere questi trattamenti disponibili a un numero ancora maggiore di pazienti che ne hanno bisogno.

Da oggi, uniamo ufficialmente le nostre forze per portare speranza alle persone che ne hanno bisogno; e guardiamo con fiducia a questo nuovo capitolo del nostro percorso comune”.

“Questa acquisizione rispecchia l’impegno del Gruppo Chiesi nei confronti dei pazienti. Chiesi si adopera per creare un mondo in cui sia normale avere una terapia per tutte le malattie e agisce come una forza positiva per la società e il pianeta”, ha dichiarato Giuseppe Accogli, CEO del Gruppo Chiesi.

“Il team di Amryt Pharma ha fornito trattamenti innovativi a pazienti affetti da malattie rare con importanti esigenze mediche insoddisfatte.

Unendo forze e competenze saremo in grado di far crescere le nostre capacità e di rafforzare ulteriormente la nostra posizione per produrre effetti positivi sui pazienti con malattie rare”.