Centro Culturale il Colombre: aprile sarà un mese ricco di iniziative

A soli quattro mesi dall’apertura, il Centro Culturale il Colombre si attesta a Sassari come un luogo di contaminazione tra linguaggi e pratiche, passando dall’arte, alla riflessione storica e sociale, fino agli eventi di aggregazione. Numerose le attività in programma ad aprile

L’Associazione Culturale il Colombre ha compiuto quest’anno cinque anni. La sua attività non accenna a rallentare, anzi. A dicembre ha confermato l’impegno nel sociale e nella diffusione della cultura, aprendo un Centro Culturale in via Carso 28\30 a Sassari.

Uno spazio che si pone come un luogo della città in cui linguaggi e le culture si mescolano continuamente. Uno spazio aperto che offre servizi sempre maggiori per favorire la coesione sociale e lo sviluppo collettivo.

Nei prossimi giorni saranno diverse le iniziative che arricchiranno la programmazione del Centro Culturale.

Gli appuntamenti di aprile

Ansia e stress per l’inizio di una nuova settimana? Niente paura, la Capoeira distenderà mente e corpo

Nel corso del quarto mese dell’anno, ogni lunedì, alle ore 19.00, il Centro Culturale propone le lezioni di Capoeira Angola. Saranno condotte da Mestre Beriba. L’attività non è rivolta solo bambini e bambine: caratteristica principale di questo appuntamento è la pratica aperta anche ai genitori. L’obiettivo è vivere un’esperienza unica di condivisione.

Per iscriversi alle lezioni di Capoeira Angola basta scrivere all’indirizzo e-mail ilcolombre.associazione@gmail.com o al numero 351 561 6082 (solo WhatsApp).

Il weekend inizia a ritmo di Break Dance

Venerdì 14 Aprile è in programma la prima lezione di prova di Break Dance/corso base condotto da Cristian Sechi. Appuntamento alle ore 18.00 per bambini e bambine dagli 8 ai 13 anni e alle ore 19.30 per ragazze e ragazzi dai 14 anni in su.

Il corso tenuto da Cristian Sechi (dal 2011 insegna questa disciplina in diverse palestre e all’interno delle iniziative dei progetti Agorà del Comune di Sassari) propone parte dalle basi (toprock e footwork) fino ad arrivare a poco a poco ai passi più avanzati. Non è necessaria preparazione atletica. Unico – logico – accorgimento è l’uso di un abbigliamento comodo (tuta o pantaloni elasticizzati e scarpe da ginnastica).

Per iscriversi alla prima lezione di prova gratuita basta scrivere all’indirizzo e-mail ilcolombre.associazione@gmail.com o al numero 351 561 6082 (solo WhatsApp).

Festival delle Culture e delle Letterature, IV edizione

Comincia con le anteprime di Bardunfula 2023 la quarta edizione del Festival delle Culture e delle Letterature di bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Porterà con sé diverse novità sia nel suo sviluppo temporale, sia nelle varie location in cui l’evento prenderà forma.

Il tema di questa edizione è “Vivere la natura, il mondo è casa“. Si comincerà con una serie di laboratori (condotti da Franca Falchi) che vedranno i bambini e le bambine nei panni di esploratrici ed esploratori della natura. Una serie di appuntamenti alla scoperta dell’ambiente urbano per scoprire la città e guardarla con gli occhi bene aperti e pieni di meraviglia, esplorando angoli nascosti e riconoscendo alberi e piante.

Gli appuntamenti saranno:

sabato 15 aprile ore 10.30 (bambini dai 6 ai 10 anni);

ore 10.30 (bambini dai 6 ai 10 anni); mercoledì 19 aprile ore 17.30 (bambini dai 3 ai 5 anni);

ore 17.30 (bambini dai 3 ai 5 anni); sabato 29 aprile ore 10.30 (bambini dai 6 ai 10 anni);

ore 10.30 (bambini dai 6 ai 10 anni); sabato 6 maggio ore 10.30 (bambini dai 6 ai 10 anni).

L’intera città diventerà territorio di esplorazione ecologica. Sarà solo l’inizio del lungo percorso che porterà alle date di maggio (Festival a Sassari) e di giugno (a Thiesi).

Per le iscrizioni basta scrivere all’indirizzo e-mail ilcolombre.associazione@gmail.com o al numero 351 561 6082 (solo WhatsApp).

