Celebrata a Cagliari la Santa Messa del Precetto pasquale interforze

Lunedì 3 aprile, presso la Basilica di “N.S. di Bonaria” in Cagliari, l’Arcivescovo Metropolita, S.E.R. Mons. Giuseppe Baturi, ha officiato le celebrazioni del Precetto pasquale interforze, presieduto dal comandante del Comando marittimo autonomo ovest e del presidio interforze della Sardegna, contrammiraglio Enrico Pacioni, alla presenza del presidente della Regione Autonoma della Sardegna, dott. Christian Solinas, e delle più alte autorità civili, militari e religiose.

Tradizionale appuntamento liturgico dedicato al personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia, dei Corpi civili dello Stato, delle Associazioni combattentistiche d’arma e delle associazioni di volontariato in occasione delle imminenti festività pasquali, il Precetto è stato organizzato dal Comando marittimo autonomo ovest con il contributo di tutti i Corpi armati dello stato del capoluogo che hanno gremito la Basilica di Bonaria con i propri familiari.

Dunquq, la liturgia officiata da mons. Baturi, e concelebrata dai cappellani militari dell’Isola, è stata l’occasione per portare con la propria presenza la vicinanza della Chiesa a tutte le donne e gli uomini delle Forze armate e dei vari corpi e associazioni che operano quotidianamente con impegno e profonda dedizione al servizio della collettività e in campo umanitario.

“Il mio servo porterà il diritto alle nazioni”

Commentando queste parole del profeta Isaia, l’Arcivescovo ha sottolineato come il servizio degli uomini e donne in divisa è indirizzato verso la giustizia, la difesa in particolare del più debole. “Grazie per il vostro impegno quotidiano – ha inoltre proseguito S.E.R. – che tutela la vita delle persone, soprattutto quando queste sono nel pericolo di chi non rispetta la legge o compie il male. Quando si ama, sempre si difende la vita, e voi lo fate ogni giorno”.

Il contrammiraglio Pacioni, nel corso del suo discorso, inoltre ha voluto rimarcare come le parole dell’Arcivescovo “ci incoraggino a comprendere meglio che la strada del servizio si inserisce – per dirla con le parole dell’Enciclica Laudato si’ del Santo Padre Francesco – nella cura della Casa Comune.

Come Nazione e come Popolo – ha proseguito l’Ammiraglio – dobbiamo imparare a pensare e vivere bene insieme, in relazione all’altro, alla ricerca di un bene comune che allontani la logica individualistica e faccia pensare l’individuo in funzione del “noi” e della comunità. Credo che si possa affermare che questa celebrazione pasquale interforze ne sia una dimostrazione esemplare.”

Infine, le celebrazioni si concluderanno mercoledì 5 aprile a Roma, alle 10.30 presso la Chiesa di Santa Caterina in Magnanapoli, dove l’ordinario militare, S.E.R. Mons. Santo Marcianò, celebrerà la messa crismale con tutti i Cappellani militari.

Il Precetto pasquale in Sardegna ha osservato le seguenti date:

Giovedì 9 marzo alle 10.30 presso la Base AM di Perdasdefogu

Venerdl 10 marzo alle 10.30 presso la Cattedrale Alghero

Martedi 14 marzo alle 10.30 presso la Basilica di Olbia

ìMercoledì 15 marzo alle 10.30 presso la Cattedrale di Nuoro

Giovedì 16 marzo alle 10.30 presso la Scuola sottufficiali della M.M. a La Maddalena

Venerdl 17 marzo alle 10.30 presso la Cattedrale di Ales

Martedì 21 marzo alle 10.30 presso la Cattedrale di Oristano

Mercoledl 22 marzo alle 11.00 presso la Parrocchia N.S. Betlem di Sassari

ìGiovedì 30 marzo alle 10.30 presso la Chiesa Santa Maria di Tratalias

Venerdì 31 marzo alle 10.30 presso la Chiesa Santa Maria del Regno di Ardara.

