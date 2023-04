Cede piattaforma, due operai morti e un ferito grave nel milanese

MILANO (ITALPRESS) – Due operai morti e un terzo ferito in modo grave. E’ il bilancio dell’incidente sul lavoro avvenuto alle 10 di questa mattina a Noverasco, frazione di Opera, vicino a Milano. La tragedia si è verificata in via Karl Marx 16 nei pressi del Golf Club Le Rovedine. Gli operai stavano effettuando dei lavori di potatura, quando il cestello retto da un braccio meccanico sul quale lavoravano ha ceduto facendoli precipitare da un’altezza di 15 metri. Sul posto 4 mezzi dei Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia Locale e del 118. L’operaio ferito, di 25 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. I medici gli hanno riscontrato un trauma cranico, trauma toracico, trauma agli arti inferiori con fratture multiple, trauma arto superiore con frattura.

– foto: Vigili del Fuoco

