Carlo Spinelli (IdD), cavalcavia Occhiobello su A13 a rischio crollo?



Il responsabile alla Politica Interna del movimento presieduto dal noto giornalista romano Antonello De Pierro invita il Ministro Salvini a dare risposte riguardo una foto che circola sui social che documenterebbe una situazione di pericolo sulla Bologna-Padova



Roma 24 aprile 2023. Circola in rete da qualche giorno una foto che riguarda il cavalcavia di Occhiobello dell’autostrada Bologna-Padova che rivela una situazione che sembra essere allucinante sulla situazione della struttura. Carlo Spinelli responsabile per la Politica Interna del movimento Italia dei Diritti richiamando i tragici fatti del ponte Morandi invita chi di dovere ad intervenire per preservare la sicurezza degli automobilisti ed autotrasportatori che percorrono la rete autostradale.

“E’ una settimana che sui vari profili social circola una foto che documenta lo stato del cavalcavia Occhiobello sull’A13 Bologna – Padova; non so quando sia stata scattata questa foto se è antecedente i lavori che risultano essere stati eseguiti tre anni fa circa; oppure in epoca più recente, di certo c’è che la foto che circola sui social in qualche modo deve essere commentata da Autostrade per l’Italia o dal Ministero delle Infrastrutture per rassicurare gli automobilisti e gli autotrasportatori che percorrono il tratto autostradale in oggetto sulla sicurezza del cavalcavia o per programmare; in caso contrario, un intervento urgente di ristrutturazione.

Ci rivolgiamo quindi al sen. Matteo Salvini in qualità di Ministro alle Infrastrutture affinché fornisca notizie riguardanti questa foto; conclude Spinelli; onde evitare allarmismi inutili, più che giustificati dopo il crollo del ponte Morandi, in caso di situazione risolta; o dare mandato per far eseguire i lavori di messa in sicurezza”.

