Idea Sardegna ad Iglesias, Carla Cuccu: supportiamo il sindaco Mauro Usai.

Cagliari, 2 Aprile 2023 – “La lista civica Idea Sardegna Alleanza Civica Identitaria per le elezioni comunali iglesienti scende in campo sostenendo con grandissima convinzione il sindaco uscente Mauro Usai”.

“La scelta è stata una conseguenza logica. Visti gli altri candidati e gli schieramenti, ed analizzati tutti i progetti, la scelta definitiva è ricaduta su Usai perché Idea Sardegna. Essendo un centro liberale e moderato. Propone e sostiene progetti civici e le buone amministrazioni”

In questi anni l’operato del sindaco Usai è stato determinante per la crescita di Iglesias, partendo da grandi investimenti e lavori sulle infrastrutture cittadine. La valorizzazione e gli investimenti nella zona industriale comunale. Passando per l’acquisizione dei siti minerari e il rilancio turistico ed infine, una nota di merito. Per l’ottimale gestione durante il difficile periodo COVID.

“Il nostro gruppo di candidati condivide e supporta tutta la squadra amministrativa di Usai, tra i quali sicuramente Federico Casti come un interlocutore che per primo ha sposato il nostro progetto. Siamo a completa disposizione di Iglesias e dei suoi cittadini per creare un futuro solido per tutti i cittadini. Mettendo come sempre attenzione verso la sanità, le attività commerciali, i nostri giovani ed anziani, il turismo” .

“Come consigliera regionale e fondatrice del movimento politico “Idea Sardegna Alleanza Civica Identitaria” ho avuto tante interlocuzioni in questi anni ed ho trovato in Usai un giovane determinato per Iglesias.

“Consapevoli che ci sarà un grande lavoro da fare, nella nostra lista troviamo nomi come Pinello Cossu, Federico Casti, Simona Ledda, Antonio Fadda, Eleonora Secci, Federico Sireus, Christian Melis, Federico Pisu, Marta Asara, Emilio Peracchio, ed altri.

Un gruppo unito e pronto a sostenere Mauro Usai in questa nuova sfida per Iglesias.”

